Altin Azemi a connu des débuts de rêve avec Neuchâtel Xamax. Photo: Neuchâtel Xamax FCS

Bastien Feller Journaliste Blick

De ses propres mots, Altin Azemi risque de peiner à trouver le sommeil ce lundi soir une fois rentré chez lui. Et pour cause, à seulement 15 ans, 11 mois et 2 jours, le milieu de terrain xamaxien est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Challenge League (devant Edson Sousa, buteur à 16 ans et 18 jours le 21 septembre 1999 pour Baden contre... Schaffhouse!). «Entrer et marquer, c'est quelque chose d'inoubliable et qu'on vit très bien», sourit l'adolescent après la rencontre, les étoiles plein les yeux, conscient d'avoir réussi quelque chose de très grand à la Maladière face à Schaffhouse (6-2).

Et qui plus est avec la manière. En effet, le Neuchâtelois, entré à la 88e minute de jeu, a inscrit un joli coup franc des 20 mètres pour conclure le festival offensif rouge et noir (94e). «J'ai dû le pousser un peu pour qu'il le tire», rigole son coach Anthony Braizat, très heureux de ce qui arrive à son jeune joueur. D'ailleurs, comment ce dernier a-t-il vécu ce moment suspendu? «Je ne m'attendais pas du tout à le tirer. J'ai obtenu le coup franc et le coach a dit de me donner le ballon. On m'a dit de faire preuve de personnalité, ce que j'ai fait. C'est entré et tout le monde est content.»

«Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête»

Preuve que le jeune homme n'avait absolument pas prévu de vivre un tel moment de joie avec sa célébration, qui s'est avérée être une course frénétique sans réel but, avec un maillot, sur lequel son nom n'est même pas inscrit, qui quitte rapidement ses épaules et qui est brandi en direction des supporters. «Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête», rigole celui qui a su ce dimanche qu'il allait être convoqué avec la première équipe xamaxienne pour la première fois de sa très jeune carrière. «Le coach m'a dit que j'avais fait de bons entrainements, que je méritais d'être dans le groupe. J'ai essayé de le reproduire sur le terrain et cela s'est bien passé.»

Devant les micros aussi, l'international suisse M16 fait preuve d'un certain aplomb au moment de poser son regard sur la prestation de son équipe. «Il faut être plus tueur, mais le groupe a fait un très bon match, lance-t-il d'emblée. Les entrants ont été bons. Tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent commence à payer.»

Xamax possède un diamant à polir

«Je l'aime beaucoup, c'est un joueur très simple qui a beaucoup de qualités. Il y a des joueurs comme ça, qui sont nés sous une bonne étoile», commente Anthony Braizat, visiblement impressionné. «Dans les jeux réduits, il est très intéressant, dans les jeux plus larges, il a un peu plus de difficulté car il a moins de force et va moins vite. Il lui faut du temps. Mais aujourd'hui, il a montré qu'il n'est pas un joueur comme les autres.»

Le technicien français va maintenant devoir gérer ce jeune talent, déjà convoité par plusieurs grands clubs suisses et européens. «A nous de faire attention dans la gestion, notamment dans la charge de travail. Il ne faut pas qu'il aille trop vite. On va essayer de le faire progresser gentiment. Et surtout de lui dégonfler un peu la tête après ce soir. Je pense qu'il va faire de beaux rêves, mais dès demain, on repart au boulot», rigole le coach français.