Marley Aké et Yverdon poursuivent leur montée en puissance

Yverdon Sport ne cesse d'épater! Vainqueur sans contestation possible du Servette FC avant la pause (2-3), les Nord vaudois sont passés près d'enchaîner sur la pelouse du FC Sion ce samedi. Sur les six derniers matches d'ailleurs, l'équipe de Paolo Tramezzani pointe à la... troisième place du classement, un point derrière Young Boys et à quatre unités de Servette. Bien loin donc de sa véritable dixième place.

Reste qu'au terme de la 29e journée, les Yverdonnois devraient figurer au neuvième rang, à égalité avec les Valaisans. En effet, YS méritait bien plus qu'un match nul à Tourbillon. «Sur la physionomie du match, on mérite clairement les trois points», lance sans détours Marley Aké, auteur de l'ouverture du score et qui a manqué de peu d'inscrire un doublé en deuxième mi-temps. «Il y a de la satisfaction, mais aussi de la déception», ajoute-t-il, admettant tout de même que ce nul reste un bon résultat pour YS. «Les intentions étaient justes. Cela fait d'ailleurs un moment qu'elles le sont.»

Yverdon a dominé le FC Sion

En conférence de presse, le coach italien d'Yverdon, privé de l'importantissime Mateusz Legowski samedi car suspendu, n'a pas manqué de saluer la performance de son équipe. «Je suis très content. A la maison, Sion est généralement fort et bien organisé», admet-il, conscient que ses joueurs auraient dû plier la rencontre lors des 45 premières minutes. «Nous avons eu les opportunités pour», regrette-t-il.

En deuxième mi-temps également, une fois le léger sursaut d'orgueil des Valaisans passé. «Sion a très bien su revenir dans la partie grâce à ces changements. Nous avons attendu pour voir la nouvelle structure adverse avant de nous adapter. Nous avons bien fini les 15 dernières minutes du match», se réjouit l'Italien, ravi avant tout de ne pas avoir perdu face à un concurrent direct pour le maintien.

Marley Aké continue de monter en puissance

«La continuité et le courage sont importants. Comme le fait de prendre un point aujourd'hui. Nous avons un objectif et pour l'atteindre, le plus important ce sont les points», conclut-il. Et pour atteindre ce fameux maintien dans l'élite, Yverdon Sport peut entre autres compter sur un Marley Aké en pleine bourre ces dernières semaines.

C'est bien simple, depuis l'arrivée de Paolo Tramezzani sur le banc, l'ailier français semble revivre, grâce notamment à un nouveau système tactique qui le place plus près du but adverse, là où ses qualités lui permettent de s'exprimer de dribbles notamment. Et cela se ressent dans ses statistiques. En onze rencontres en 2025, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de la Juventus a inscrit quatre buts. Soit un de plus qu'en 35 parties sous les ordres d'Alessandro Mangiarratti et deux fois plus que le meilleur buteur du championnat Dereck Kutesa sur la même période. «On me donne beaucoup de confiance. On me permet de jouer libéré et cela me fait du bien», commente le principal intéressé.

«On se trouve de mieux en mieux»

Évidemment, le gaucher n'étant pas un soliste, mais un vrai joueur d'équipe, il profite de son entente grandissante avec Varol Tasar et Antonio Marchesano notamment. «On travaille beaucoup là-dessus à l'entraînement et on se trouve et se comprend de mieux en mieux», se réjouit-il, conscient que ce trio permet désormais à Yverdon Sport de pouvoir faire mal à n'importe quelle équipe du championnat. «On mérite de prendre des points et si on continue comme ça on va encore en prendre.»

Mardi (20h30), la formation de Paolo Tramezzani recevra le FC Lugano. «On a déjà su leur faire mal et on espère le refaire.» Le 20 octobre dernier, YS était en effet venu à bout de l'équipe de Mattia Croci-Torti. L'occasion de se rappeler à ce bon souvenir?