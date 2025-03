Servette, très efficace, prend ses distances avec Lugano

Comme la saison dernière, Servette est venu s'imposer au Cornaredo ce samedi. Et comme le veut désormais la tradition, les Grenat ont gagné grâce à un but d'Enzo Crivelli. Ils ont doublé la mise avec le premier but en Super League du jeune Tiemoko Ouattara.

Huitième but de la saison pour Enzo Crivelli. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Joël Mall a été un peu décontenancé à l'heure de l'interview d'après-match, dans un Cornaredo qui résonnait des chants de victoire du peuple grenat, venu en nombre au Tessin en ce samedi soir. Les quelques 250 fans du Servette FC chantaient leur bonheur, tandis que le grand gardien grenat demandait au journaliste de répéter sa question, tellement il n'en croyait pas ses oreilles. «Notre victoire n'est pas méritée? Vous êtes sûr? Je pense au contraire qu'elle est extrêmement méritée», a souri l'international chypriote, pas d'accord avec le constat du reporter.

Lugano pouvait revenir à égalité du SFC

Le grand Joël Mall a pourtant mérité le titre d'homme virtuel du match, peut-être conjointement avec Steve Rouiller et Yoan Séverin, tant il s'est montré à la hauteur de l'enjeu ce samedi, notamment au début de chaque période. Ses interventions décisives ont permis à Servette de retrouver le chemin de la victoire au sortir de cette trêve internationale, tant les Genevois ont su se montrer plus efficaces que les Tessinois, et de très loin.

«On a tiré deux fois plus au but qu'eux. Mais on ne va pas pleurer, on ne va pas se chercher des excuses ou des alibis. On a essayé tant et plus, mais nous avons été inoffensifs. L'équipe a eu la bonne attitude, a voulu faire mieux, mais Servette est une équipe expérimentée, qui sait gérer les situations», a réagi Mattia Croci-Torti, lequel voulait absolument frapper un grand coup ce samedi soir en gagnant pour revenir à égalité de points avec Servette. Mais Lugano, cruelle réalité du sport, se réveillera dimanche matin à six unités de l'équipe de Thomas Häberli.

Enzo Crivelli a fait mal à la défense centrale du FC Lugano, ici Lukas Mai. Photo: keystone-sda.ch

«C'est une défaite qui fait mal. On avait la main sur cette partie et on a encaissé sur leur première occasion... On a laissé Enzo Crivelli seul et il a marqué, bravo à lui. Mais on aurait dû mieux défendre», a pesté le Mister en référence à cette action de la 31e et à ce centre parfait de Miroslav Stevanovic, pléonasme, en direction de l'avant-centre grenat, une nouvelle fois préféré à Alioune Ndoye en pointe.

Servette a littéralement marqué sur sa première action construite, alors qu'il aurait largement pu être mené au score sans les arrêts de son gardien en tout début de match, ce qui démontre que les Grenat ont certainement la baraka, mais que celle-ci ne sort pas de nulle part. A noter que Lukas Mai a fait très mauvaise figure sur cette action, laissant Enzo Crivelli beaucoup trop loin. Héros malheureux de la dernière finale de la Coupe, avec son tir au but raté, l'ancien joueur du Bayern va à force demander à son coach de ne plus jouer contre Servette...

Enzo Crivelli décisif au Cornaredo, comme la saison dernière

Autre fait marquant: la saison dernière, Servette était déjà venu s'imposer au Cornaredo, l'emportant 1-0 au retour de Rome grâce à un but d'Enzo Crivelli, encore lui. Les fans de la Curva luganaise ont pourtant bien essayé de le déstabiliser en début de match avec un chant moqueur répété plusieurs fois, preuve qu'ils avaient peur de lui, mais l'attaquant leur a répondu de la meilleure manière: avec cette ouverture à la marque pleine de sang-froid, d'une reprise sèche au premier poteau. Peut-être est-ce le fait de voir son nom un peu partout dans le stade, vu que le FC Lugano a un sponsor très visible nommé Crivelli SA, qui motive particulièrement l'avant-centre au Cornaredo...

10 tirs cadrés pour Lugano, aucun but

Alors, vu que le SFC menait au score sans l'avoir vraiment cherché, il y avait comme un forme d'hold-up, non? «Je vous accorde qu'on a été efficaces», a concédé Joël Mall, qui n'avait vraiment pas envie de se mettre en avant au détriment de ses coéquipiers, mais ne pouvait quand même pas aller trop loin dans la modestie. Si Lugano a cadré 10 frappes durant l'entier de la partie et que Servette n'a encaissé aucun but, il est permis de souligner que son gardien a peut-être eu une influence sur le résultat.

Victoire au Cornaredo! Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Servette a donc ouvert la marque à la 31e et l'a doublée à la 81e grâce à Tiemoko Ouattara, entré en jeu six minutes auparavant et auteur de son premier but en Super League pour l'occasion. Entre deux? Une meilleure deuxième période des Grenat, qui ont été extrêmement disciplinés pendant l'entier de la partie et ont donc remporté une sixième victoire en sept matches, laissant croire que la défaite face à Yverdon était simple un accident de parcours sans lendemain, ou en tout cas sans effet sur leur moral et leur confiance.

Servette-YB mardi à la Praille!

Ce dimanche matin, Servette compte cinq points d'avance sur Bâle, qui jouera dans l'après-midi à Winterthour et n'aura pas le droit à l'erreur. Et mardi, c'est YB qui se présentera au Stade de Genève pour un nouveau grand test. Les Bernois ont en effet battu Saint-Gall ce samedi (1-0) et auront l'occasion de revenir à deux points de leur adversaire mardi. Ou de reculer à huit...