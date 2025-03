Les arbitres de Super League ont le carton facile

Le CIES a publié ce mercredi une analyse des fautes et des cartons à travers 63 championnats dans le monde. Les arbitres suisses sont parmi ceux qui sortent le plus facilement les avertissements.

Photo: Pius Koller

Blick Sport

Si vous êtes joueurs de football en Super League, vous avez deux fois plus de chances d'être averti lors d'un match que si vous évoluiez au Japon. Sur une période d'un an et à l'occasion de cette trêve internationale, le Centre International d'Étude du Sport a récolté des données sur 63 championnats différents à travers le monde et sur l'usage des cartons par les officiels.

Ainsi, on y apprend que les arbitres nippons sont les plus laxistes à ce niveau-là. Il faut en moyenne plus de 10 fautes pour que les officiels sortent un avertissement en première et deuxième division japonaise. Cela signifie que 2,58 cartons sont attribués en moyenne par match en J1 League.

Les cartons pleuvent en Bolivie

Dans l'autre extrême, il y a le Chili, là où les arbitres dégainent chaque 5,24 fautes. C'est pourtant en Bolivie où la moyenne de cartons par match est la plus élevée, avec un score 6,69.

Et la Suisse dans tout ça? Les maîtres du jeu en Super League sont assez sévères puisqu'ils mettent la main à la poche chaque 6,99 fautes, ce qui en fait la 13e ligue dans cette statistique. Par contre, la moyenne de cartons par match est plus basse, avec un total de 4,56. Depuis le début de cette saison, les clubs ont récolté, en tout, 708 avertissements dans l'élite du football suisse.