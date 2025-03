Mathias Olesen est resté quatre mois à Yverdon. Le temps suffisant pour apprécier la vie dans le Nord vaudois. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Mathias Olesen n'est resté que quatre mois à Yverdon, le temps suffisant pour apprécier les charmes de la petite ville nord-vaudoise. «J'ai beaucoup aimé mon passage», a-t-il assuré lundi à Blick, à la veille d'affronter la Suisse en match de préparation, dès 20h45 mardi à Saint-Gall. L'international luxembourgeois a en effet vécu de janvier à mai 2024 à Yverdon et a fait partie de l'équipe qui a assuré le maintien des Vert en Super League. Aligné à 17 reprises au milieu de terrain, parfois juste derrière Kevin Carlos, parfois un cran plus bas, le joueur prêté par Cologne a fait forte impression grâce à sa régularité, sa fiabilité et sa constance. Il n'est pas le type de joueur que l'on remarque de prime abord, il ne brille pas par ses statistiques, mais il sait se rendre indispensable grâce à son travail de l'ombre.

Aligné en milieu défensif contre la Suède

Ainsi, le milieu de terrain de 24 ans a joué un rôle essentiel dans la surprenante victoire du Luxembourg face à la Suède samedi (1-0). «Je lui ai demandé de jouer milieu défensif, je voulais le voir car je suis persuadé qu'il a toutes les qualités pour être bon à ce poste. Et il a pleinement répondu aux attentes», l'a félicité son sélectionneur Luc Holtz, lui-même ancien international luxembourgeois. Il devrait logiquement être à nouveau titulaire à ce poste mardi face à la Suisse et pourrait donc évoluer dans la zone de Vincent Sierro, par exemple.

Kevin Carlos en pointe, Mathias Olesen derrière lui: Yverdon Sport avait un duo de qualité à proposer la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

Si Matthias Olesen est venu passer quatre mois à Yverdon voilà une année, c'était bien sûr pour y gagner du temps de jeu, lui qui en manquait cruellement à Cologne, alors en Bundesliga. «Cela a été une expérience bénéfique pour lui. Il avait besoin de retrouver des sensations», a expliqué Luc Holtz, qui en a fait l'un de ses hommes de base et apprécie sa fiabilité et sa constance. «C'est exactement ça. Je suis reconnaissant envers Yverdon, qui a m'a permis de me développer et de prendre de l'expérience dans un nouveau championnat», a expliqué le principal intéressé, qui ne garde que de bons souvenir de ces 17 matches... mais n'en a pas profité pour apprendre le français. «Je dois avouer que l'on parlait très souvent anglais dans l'équipe», a souri le polyglotte, né à Copenhague et qui joue depuis six ans en Allemagne.

Avec l'Allemagne dans le groupe de qualifications

La victoire de la Mannschaft face à l'Italie lors de la double confrontation de Ligue des Nations a d'ailleurs eu une conséquence pour les Lions Rouges, puisque leur groupe de qualifications pour la Coupe du monde est désormais connu: Allemagne, Luxembourg, Slovaquie, Irlande du Nord! Il faudra être costaud, mais pas de quoi faire peur à Mathias Olesen, qui se réjouit plutôt de ces beaux matches à venir. «L'Allemagne, c'est l'une des meilleures équipes du monde, il faudra être très performant pour espérer quelque chose. J'ai beaucoup d'amis dans ce pays, que j'apprécie», a-t-il précisé, lui qui est sous contrat à Cologne jusqu'à cet été.

En fin de contrat cet été à Cologne

Les «Geissböcke», en course pour la remontée directe en Bundesliga, ne lui ont pas encore proposé de prolonger et «L'Express» croit savoir que le club allemand serait plutôt enclin à se séparer de son milieu de terrain fiable et polyvalent, ce qui reste encore à confirmer. Lui qui a tellement apprécié son passage à Yverdon pourrait-il être tenté d'y resigner, si bien sûr YS restait en Super League? Réponse dans les semaines à venir! Filippo Giovagnoli, directeur sportif du club nord-vaudois, serait en tout cas bien inspiré de lui passer un coup de téléphone dans les prochains jours, qui sait...