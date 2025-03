Le patron des arbitres admet une erreur dans le cas Mendy

Benjamin Mendy a reçu un carton jaune pour ce geste inconsidéré. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

«Ce geste n'a rien à faire sur un terrain de football», déclare le capitaine de GC Amir Abrashi après la défaite dans le derby contre Zurich (1-2). «Tout simplement ridicule. Le rouge est clair», estime Mladen Petric, ex-professionnel et expert de Blue, sur Instagram. Pour l'ex-star de la Nati Admir Mehmedi, également expert chez Blue, il s'agit clairement d'une voie de fait et donc d'une expulsion. Et l'expert de Blick et ex-arbitre Urs Meier a également un avis tranché: «Ce que fait Mendy est intentionnel. Pour moi, ce serait rouge».

L'attitude antisportive du champion du monde français Benjamin Mendy est le grand sujet après la victoire du FCZ. Auteur d'une nouvelle prestation mitigée, l'arrière gauche de 30 ans donne un coup de pied à Benno Schmitz. Mais alors que pour les joueurs de GC, de nombreux supporters, experts, ex-footballeurs et journalistes, la scène mérite clairement un carton rouge, l'arbitre Luca Cibelli n'est pas d'accord. Il donne un jaune au champion du monde. Le préposé à la VAR Mirel Turkes n'intervient pas.

Ce n'est pas la première erreur qui pénalise GC

Mais qu'en dit le chef des arbitres Dani Wermelinger au lendemain du match? «Le jugement de cette scène ne s'est pas déroulé comme nous l'aurions souhaité. Un carton rouge et une intervention de la VAR auraient été appropriés», déclare-t-il à Blick.

Le patron de l'arbitrage Daniel Wermelinger considère l'avertissement de Mendy comme une erreur. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Le coup de pied de Benjamin Mendy n'est pas la première action contre Grasshopper et pour laquelle Dani Wermelinger doit reconnaître une erreur. Juste avant la pause des équipes nationales, les Zurichois ont concédé un penalty controversé contre Saint-Gall après l'intervention de la VAR. Dani Wermelinger avait alors commenté la décision de cette manière: «Sur le terrain, l'arbitre a décidé de laisser le jeu se poursuivre, ce qui était correct. Il a ensuite été appelé à l'écran par la VAR et s'est ravisé à tort». Et GC a perdu. Comme contre Zurich.