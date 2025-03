Didier Tholot: «Quand on est un homme, il faut assumer»

Didier Tholot n'a pas du tout aimé le visage de son FC Sion face à Yverdon samedi soir. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous n’avons pas à être déçus, nous devons même être contents.» Didier Tholot en est conscient, son FC Sion peut s'estimer heureux du point pris face à Yverdon Sport ce samedi (1-1). Et pour cause, absents des débats une grande partie de la rencontre, les Valaisans doivent leur salut à un coup de tête bien placé de Kreshnik Hajrizi au retour des vestiaires sur un corner bien tiré par Benjamin Kololli (52e).

«Nous avons été mauvais. S'ils mettent le 2e but, c’est fini, le match est plié», poursuit le technicien français, bien heureux donc qu'Antonio Marchesano ait manqué son penalty à la demi-heure de jeu, même s'il regrette que son équipe n'ait pas su surfer sur l'égalisation pour passer l'épaule. «Quand tu ne joues que 20 minutes, ça ne suffit pas pour gagner.»

«On a été catastrophiques»

Mais alors comment expliquer cette mauvaise prestation d'ensemble? L'enjeu de la rencontre - et la possibilité de voir YS revenir à hauteur au classement - a-t-il tétanisé les Valaisans? «Non, je ne pense pas que nous l'étions. C'est le foot. Il y a des trucs qui se passent que tu ne peux pas contrôler. Heureusement qu'il y a eu la mi-temps et que le coach a pu utiliser les bons mots. Nous nous sommes aussi parlés entre joueurs et c'est ce qui a permis la réaction», répond franchement Kreshnik Hajrizi, lequel regrette que l'équipe n'ait pas été au rendez-vous dès le coup de sifflet initial. «Le match a commencé à la première seconde et nous, on l'a commencé à la 45e minute de jeu. On sait quel groupe on est, personne ne peut changer ça. Le groupe est top, sain et on sait se battre l'un pour l'autre. Mais on ne l'a pas vu en première mi-temps. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on connait l'importance des matches face aux concurrents directs.»

«Tout le monde l'a vu, on a été catastrophiques durant les 45 premières minutes. On n'a pas été bons, on n'a pas été dans le match. Ils ont été plus forts que nous sur la première mi-temps. Ils avaient plus envie, ils avaient un meilleur état d'esprit et ça s'est vu. Je pense qu'à la mi-temps, c'est mal payé pour eux qu'il n'y ait que 1-0», estime de son côté Ali Kabacalman. «Ils ont mis un gros pressing, beaucoup d'intensité, ils ont été là dans les duels. Donc automatiquement, c'est compliqué d'être bon et de faire quelque chose. On risquait une gifle si on continuait comme ça.»

«Quand on est un homme, il faut assumer»

Ce que le capitaine du FC Sion laisse entendre avec raison, c'est qu'Yverdon Sport a été très bon à Tourbillon. Chose que ne manque pas de souligner Didier Tholot. «Il faut reconnaitre la qualité du jeu d’Yverdon. Ils sont très dynamiques, ils jouent dans les intervalles. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes et on a souvent été en retard. Leurs résultats ne sont pas le fruit du hasard», applaudit Didier Tholot, lequel regrette que son équipe n'ait pas su transposer son bon travail à l'entraînement cette semaine sur le terrain ce samedi soir.

«Le plus dur pour un entraîneur, c'est de ne rien revoir sur le terrain. Cela fait vraiment chier», peste le Bordelais, comprenant les sifflets descendus des tribunes à plusieurs reprises ce samedi. «C’est logique. Comme je l'ai dit, il faut amener le public derrière nous et il faut produire les prestations qu’ils attendent. J'ai utilisé ces sifflets ce soir pour parler aux joueurs. On a tendance à se cacher dans ces moments-là, mais quand on est un homme, il faut assumer.»

Les Valaisans seront ainsi attendus au tournant mercredi, pour la venue de Winterhour à Tourbillon (20h30).