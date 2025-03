Le FC Sion a arraché un point face à Yverdon ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Un véritable «match à six points» avait lieu entre Sion et Yverdon ce samedi à Tourbillon en ouverture de la 29e journée. Le championnat arrive gentiment à son terme et les Valaisans avaient ainsi l'occasion de creuser l'écart face à son adversaire du jour alors que dans le même temps, les Nord vaudois pouvaient espérer revenir à hauteur. Et comme si cela ne suffisait pas à rendre cette rencontre piquante, Paolo Tramezzani faisait son retour à Tourbillon, stade qu'il n'avait plus revu depuis la relégation des Sédunois en 2023.

Bien qu'émotionnelle, cette rencontre était préparée comme toutes les autres par le staff yverdonnois et celui-ci pouvait voir son équipe réaliser une très bonne première mi-temps, sur la lancée de ses victoires face à Winterthour (2-1) puis Servette (2-3). Et si c'est Dejan Sorgic qui tirait le premier, en touchant la latte de la tête (7e), ce sont les Verts qui ouvraient la marque à la suite d'une grossière erreur de Timothy Fayulu devant Varol Tasar. Le contrôle manqué du portier sédunois permettait en effet à l'Allemand de récupérer le ballon, puis de servir Antonio Marchesano qui lançait lui parfaitement Marley Aké dans les seize mètres. Seul face à l'international congolais, l'ailier français ne se posait pas de question et pouvait mettre son équipe sur les bons rails.

Timothy Fayulu sifflé par une partie des supporters valaisans

L'erreur de Timothy Fayulu, une partie du public ne la laissait pas passer et ne manquait pas de le faire comprendre à son portier, lequel était sifflé. Dans la foulée ou presque, à la suite d'un arrêt décisif devant Varol Tasar, le portier valaisan demandait, avec les mains, aux supporters de se taire (16e). Une réaction qui fera probablement parler dans les cafés valaisans lors de la semaine à venir.

Au terme de la première période en revanche, les sifflets du public s'adressaient sans doute à toute l'équipe, laquelle n'était pas parvenue à se procurer grand-chose depuis la tête de Dejan Sorgic en début de match. Les Valaisans pouvaient même s'estimer heureux de regagner les vestiaires avec un petit but de retard seulement, grâce notamment au penalty manqué par Antonio Marchesano.

Kreshnik Hajrizi égalise au retour des vestiaires

Dans un fauteuil, Yverdon dominait la rencontre et se trouvait être en avance sur tous les ballons face à un FC Sion qui faisait sans doute rappeler à ses supporters sa première sortie de l'année, lorsqu'il s'était incliné sans gloire à Tourbillon face à un Grasshopper réduit à dix dès la 4e minute de jeu (1-0). Didier Tholot se décidait ainsi à réaliser deux changements au retour du thé, faisant sortir Dejan Sorgic et Théo Bouchlarhem pour le revenant Baltazar et Ilyas Chouaref.

Et justement, le dernier nommé, international maltais depuis la trêve qui vient de s'achever, obtenait un corner, botté par l'incontournable Benjamin Kololli, qui amenait l'égalisation de Kreshnik Hajrizi de la tête (52e). De son côté, le milieu brésilien permettait entre autres à l'équipe de Didier Tholot de monopoliser la balle et d'évoluer un cran plus haut sur le terrain.

Sion réalise la meilleure opération

Reste qu'après l'euphorie de cette égalisation, le rythme redescendait et les Sédunois faisaient tourner la balle, sans trop savoir comment trouver la solution dans la défense yverdonnoise. De son côté, YS espérait réussir un coup en contre-attaque et pensait l'avoir réussi lorsque Marley Aké coupait un centre de Hugo Komano venu de la gauche. Mais la main ferme de Timothy Fayulu empêchait le Français d'inscrire un doublé (67e).

A l'entrée du dernier quart d'heure de jeu, le staff sédunois procédait à deux nouveaux changements (Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga et Benjamin Kololli et Gora Diouf) pour forcer la décision. Mais hormis une frappe puissante d'Ilyas Chouaref à la 81e, les Valaisans exprimaient toujours les mêmes difficultés pour s'approcher du but de Paul Bernardoni et voyaient les Yverdonnois venir inquiéter Timothy Fayulu sans toutefois pousser ce dernier dans ces retranchements. Le score ne bougeait toutefois plus jusqu'au terme de la partie.

Avec ce point, le FC Sion laisse un Yverdon bien mal payé ce samedi à trois unités.