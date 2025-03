1/8 Jean-Pierre Nsame et Guillaume Hoarau ont remporté le championnat en 2019. Photo: geisser

Jean-Pierre Nsame a marqué l’histoire de Young Boys: six titres de champion, deux Coupes de Suisse, soit l’intégralité des trophées remportés par le club bernois à l’ère «moderne». Désormais âgé de 31 ans, le Franco-Camerounais a inscrit 140 buts sous le maillot jaune et noir, toutes compétitions confondues.

Avec ces statistiques, il dépasse même la légende du club, Guillaume Hoarau, qui s’était arrêté à 118 buts (dont 94 en Super League et 19 sur la scène européenne, avec notamment trois en Champions League). Une compétition dans laquelle, d’ailleurs, Jean-Pierre Nsame n’a jamais trouvé le chemin des filets.

Le retour glaçant de Guillaume Hoarau en 2021

Le 31 janvier 2021, Guillaume Hoarau faisait son retour au Wankdorf avec le FC Sion. Un moment fort en émotion… gâché par un stade vide. En pleine pandémie, aucun supporter n’était présent pour l’accueillir. «J’aurais sûrement eu droit à quelques applaudissements…», avait-il soufflé ce soir-là. Entré en jeu à la 70e minute, il n’avait pu empêcher la défaite 1-2 des Valaisans.

Ce dimanche, l’ambiance sera bien différente pour Jean-Pierre Nsame. D’abord, parce qu’il devrait être titulaire, comme lors des quatre derniers matchs du FC Saint-Gall. Ensuite, parce que cette fois, le stade sera plein à craquer. Mais contrairement à Guillaume Hoarau, il risque de ne pas être accueilli en héros.

Un départ amer

En quittant YB pour Côme début 2024, Jean-Pierre Nsame a tourné le dos au club bernois… et pas en bons termes. La direction lui ayant interdit de rejoindre le Servette FC, il n’avait pas mâché ses mots: «YB n’a toujours regardé que ses intérêts», «Je me suis senti trahi», «On ne m’a pas respecté». Des déclarations qui ont laissé des traces.

Guillaume Hoarau, lui, préfère tempérer: «Les fins d’histoire sont toujours délicates. Jean-Pierre a parlé sous le coup de l’émotion. On n’est jamais parfait dans nos déclarations… Avec le recul, il verra sûrement les choses autrement. Il faut savoir pardonner, sans oublier.»

Un message de Madagascar

Actuellement en mission caritative à Madagascar, Guillaume Hoarau livre un conseil à son ami: «Il doit avoir une attitude positive. Sa devise doit être: ‘Je vais montrer à tout le monde ce que j’ai encore dans le ventre’.» Fidèle à lui-même, il conclut avec un sourire: «Vous me connaissez, je suis peace and love.»

Un record en jeu

Au-delà de l’accueil du Wankdorf, un autre enjeu attend Jean-Pierre Nsame: entrer dans l’histoire. Avec 111 buts en Super League, il partage le record de l’ère moderne avec Marco Streller. Un petit but supplémentaire, et il deviendra seul meilleur buteur depuis la création du championnat en 2003.

Enrico Maassen, son entraîneur à Saint-Gall, est confiant et s'exprime à la place de son attaquant, lequel n'a pas eu l'autorisation de parler: «Jean-Pierre a de l’expérience et le mental pour gérer ce moment. Ce serait une belle histoire que ce but tombe précisément au Wankdorf. Il l’espère. Et nous aussi.» Reste à voir si le public bernois, lui, appréciera ce dernier chapitre et l'applaudira s'il marque au Wankdorf ce samedi soir. Il est permis d'en douter.