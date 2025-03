Yann Sommer est toujours en course pour le titre avec l'Inter après une victoire 2-1 contre l'Udinese. Le gardien suisse est acclamé par les médias italiens, qui lui ont même trouvé un nouveau surnom.

1/6 Yann Sommer a le sourire après la victoire de l'Inter contre l'Udinese (2-1). Photo: Getty Images

Lino Dieterle

Quels chiffres! 20 blanchissages et seulement 30 buts encaissés en 38 matchs officiels. Lors de la victoire 2-1 de l’Inter Milan contre l’Udinese dimanche soir, Yann Sommer n’a certes pas pu signer un 21e match sans encaisser de but cette saison, mais il a une nouvelle fois été décisif. Grâce à deux parades de grande classe, le gardien suisse a permis aux Nerazzurri de l’emporter et de conserver trois points d’avance sur Naples en tête de la Serie A.

La presse italienne ne tarit pas d’éloges sur lui après cette nouvelle prestation de haut vol. La Gazzetta dello Sport l’anoblit en le qualifiant de «marqueur de points» de l’Inter. «Le but n’est pas blindé, mais presque», ajoute le journal, qui estime que Yann Sommer s’est encore une fois «déguisé en Superman».

Même son de cloche du côté de «La Repubblica», qui salue un gardien ayant «tenu la victoire», tandis que le Corriere dello Sport parle d’une «réponse miraculeuse» sur ses interventions. Déjà en pleine forme pour sa deuxième apparition après sa fracture du pouce à la mi-février, Yann Sommer envoie un message fort avant le sprint final de la saison.

Bientôt contre son ancien club

Les Nerazzurri peuvent encore rêver du triplé cette saison. Et pour Yann Sommer et ses coéquipiers, les semaines à venir s’annoncent infernales. Dès mercredi, l’Inter disputera un derby milanais brûlant contre l’AC Milan en demi-finale aller de la Coppa Italia. Puis, mardi prochain, le gardien suisse retrouvera Munich, son ancien terrain de jeu, pour affronter le Bayern en quart de finale de la Champions League.

S’il revêt à nouveau son costume de Superman et contribue à l’élimination du Rekordmeister, Yann Sommer pourrait briser le rêve munichois de remporter la C1 dans son propre stade. Une revanche au goût particulier, lui qui, lors de son passage en Bavière, voyait régulièrement sa classe mondiale remise en question, souvent en raison de sa taille. Aujourd’hui, ces critiques semblent appartenir au passé.