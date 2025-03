Yann Sommer et l'Inter mettent la pression sur Naples

Avant de basculer dans son roboratif mois d'avril avec les demi-finales de la Coupe d'Italie, contre l'AC Milan, et les quarts de finale de la Ligue des champions, contre le Bayern Munich, l'Inter a doublé son avance en tête du championnat.

Grâce à sa quatrième victoire en cinq matches, le champion en titre compte, au moins provisoirement, six points d'avance sur le Napoli (2e, 61 pts) qui reçoit dans la soirée l'AC Milan (9e).

Même sans leur capitaine et buteur Lautaro Martinez, ménagé et spectateur en tribunes, les Nerazzurri ont pris le dessus sur l'Udinese grâce à Marko Arnautovic (12) et Davide Frattesi (29) sur des passes décisives de Federico Dimarco.

L'équipe de Simone Inzaghi a été rattrapé par la nervosité quand Oumar Solet a réduit la marque (71) et a tremblé jusqu'au bout. Son gardien Yann Sommer a préservé la victoire avec un arrêt sur sa ligne (90+2).

Mécontent de l'arbitrage, Inzaghi, hors de lui, a été exclu dans le temps additionnel.