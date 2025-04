La Super League attire les foules et laisse loin derrière lui une compétition pourtant comparable: la Bundesliga autrichienne. Et ce, malgré Yverdon et Lugano, qui ne déplacent pas les foules sans pour autant être des clubs de quartiers.

France et Autriche loin derrière

1/6 YB frôle la barre des 30'000 spectateurs de moyenne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Stefan Kreis

Il y a quelques années, alors que la Bundesliga autrichienne et la Super League suisse tournaient un peu en rond, quelques têtes pensantes du marketing ont eu une idée audacieuse: créer une «ligue alpine». Huit équipes d’Autriche, huit de Suisse. Des affiches à domicile contre le Rapid et l’Austria Vienne, contre Sturm Graz et Salzbourg. Sur le papier, ça avait de l’allure. Mais dans les faits, c’était irréalisable. Rien que la répartition des places européennes promettait des tensions, sans parler de la colère des romantiques du football attachés à leurs championnats nationaux.

Ces derniers peuvent aujourd’hui se réjouir: des deux côtés des Alpes, les courses au titre sont plus haletantes que jamais. En Autriche, trois équipes se tiennent en quatre points : le leader Austria Vienne, Sturm Graz et le RB Salzbourg. En Suisse, six clubs de Super League ont encore des chances concrètes de décrocher le titre.

Cette saison complètement folle se reflète aussi dans les tribunes. En moyenne, 12'113 spectateurs assistent aux matches de Super League. Le Wankdorf flirte avec la barre des 30'000, Bâle profite de l’effet Shaqiri, et à Saint-Gall, le stade est pratiquement toujours plein (voir tableau).

En Autriche, la moyenne est de 8000 fans par match

En Autriche, où les points sont divisés par deux après 22 journées, les stades accueillent en moyenne un peu plus de 8000 personnes. Le Rapid Vienne, Sturm Graz et l’ASK Linz dépassent les 10'000 spectateurs, mais des clubs comme le WSG Tirol (2277 fans), le Wolfsberger AC (3988) ou le TSV Hartberg (3044) tirent la moyenne vers le bas.

Même en Super League, certains clubs peinent à mobiliser: Yverdon (2667 spectateurs) et Lugano (3726) font pâle figure. Mais dans l’ensemble, le championnat suisse attire les foules. En Europe, seule l’Écosse, portée par ses deux géants de Glasgow, le Celtic et les Rangers, fait mieux en termes d’affluence par habitant (17'773 spectateurs de moyenne pour 5,5 millions d'habitants). En France, 27'325 fans se rendent en moyenne dans les stades pour une population de plus de 68 millions d'habitants.

Quant aux spécialistes du marketing qui continuent de rêver d’une ligue alpine? Qu’ils laissent leurs projets dormir au fond d’un tiroir.