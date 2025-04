Barthélémy Constantin réitère sa confiance en Didier Tholot

Didier Tholot (à droite) reste l'entraîneur du FC Sion, assure Barthélémy Constantin. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Une réunion de crise semble avoir eu lieu dans le vestiaire du FC Sion après sa défaite face au Lausanne-Sport au bout du temps additionnel (0-2). Que s'est-il dit? On ne le saura pas. «Nous nous sommes parlés, mais cela reste entre nous», indique Noé Sow, visiblement touché par cette fin de match (et ce qui a suivi?), ajoutant que cela se fait toujours, que la rencontre soit suivie d'une victoire ou d'une défaite.

Reste qu'à la différence des autres parties, et notamment celle de mercredi à Tourbillon, également perdue face à Winterthour (1-2), Christian Constantin s'est rendu dans le vestiaire pour s'adresser à ses joueurs. Si son discours n'a donc pas fuité, son fils et directeur sportif, Barthélémy, s'est adressé à la presse pour donner son point de vue sur la situation actuelle du club valaisan.

Le FC Sion se trouve dans une spirale négative

«C'est une grosse déception. Il y en a eu plusieurs, cette semaine et en 2025. Nous n'avons fait que 9 points en 12 matches, ce qui est beaucoup trop peu. Même pour une équipe qui vient de remonter en Super League. Il va falloir absolument se remobiliser pour bien préparer la rencontre de dimanche prochain face à Servette. C'est un derby et il y aura trois points primordiaux à prendre. Il faut casser cette série négative», explique le directeur sportif valaisan, lequel se montre particulièrement agacé par la répétition de fins de matches manquées par le FC Sion.

«Si cela arrive une fois de temps en temps, on peut dire que c'est de la malchance. Mais c'est arrivé plusieurs fois. Il y a des choses à changer par rapport à ça. Il faut davantage travailler sur la concentration et la mentalité. Ce n'est pas normal de prendre autant de buts dans les derniers instants.»

«Il y a des zones de turbulences, mais il faut garder le cap»

Cette série négative (9 points pris en 13 matches) ne va toutefois pas coûter son poste à Didier Tholot, lequel sera bien sur le banc sédunois pour la réception du Servette FC à Tourbillon dimanche prochain (16h30). «On a confiance au staff et à l'entraîneur. Il y a des zones de turbulences, mais il faut garder le cap comme on l'a fait plusieurs fois cette saison. Pour moi, il ne faut surtout pas changer», confirme Barthélémy Constantin, préférant voir l'avenir de façon positive.

«On tient toujours notre destin entre les mains. Forcément, on aurait aimé faire des points plus vite pour nous tourner vers l'avenir. Mais ce n'est pas le cas et c'est à nous d'être concentrés au maximum, de se battre jusqu'au bout pour aller prendre ces points qui nous permettront de rester en Super League.»