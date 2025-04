Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

En recevant le FC Sion à la Tuilière ce samedi, le Lausanne-Sport le savait, il était impératif de décrocher les trois points pour continuer à espérer finir dans un top 6 potentiellement synonyme de Coupe d'Europe. Ce d'autant plus que FC Zurich, qui compte cinq unités d'avance à trois journées de la séparation du championnat en deux, s'en allait du côté de Winterthour, la lanterne rouge.

De leur côté, les Valaisans espéraient se relancer après trois résultats décevants face à leurs trois poursuivants au classement, ponctués par une défaite au bout du temps additionnel mercredi contre Winterthour. Et malheureusement pour les 9112 spectateurs présents, l'enjeu a pris le pas sur la qualité de la partie.

En première mi-temps, si le LS dominait son adverse, il le faisait sans réellement réussir à le pousser dans ses retranchements. Ainsi, seuls Aliou Baldé (33e) et Teddy Okou (45e+1) mettaient de façon franche Timothy Fayulu à contribution lors des 45 premières minutes. Deux tentatives qui répondaient à l'unique côté valaisan, réalisée par Ilyas Chouaref dès la cinquième minute de jeu (arrêt de Karlo Letica). Le FC Sion avait l'occasion de jouer le jeu de transition qui lui plaît, mais son trop important déchet technique dans le dernier tiers adverse l'empêchait de finir ses actions.

Lausanne domine, mais sans faire vaciller la défense valaisanne

Si le FC Sion pouvait sans doute se contenter de la tournure que prenait la partie, le LS lui allait devoir en faire plus en deuxième mi-temps au risque de potentiellement laisser passer une nouvelle belle occasion de rattraper son retard sur le FCZ. En effet, dans le même temps, ce dernier faisait lui aussi match nul dans le même temps.

Les intentions ne jeu n'étaient cependant pas bien différente au retour des vestiaires de part et d'autre. Seul Aliou Baldé, attaquant le plus en jambe de l'équipe de Ludovic Magnin, se mettait en évidence après une action tout en verticalité et bien menée par ses coéquipiers. Le retour au dernier moment de Noé Sow déviait toutefois le tir du Sénégalais au-dessus du but sédunois (56e).

Fousseni Diabaté délivre le LS

Les Valaisans allaient ensuite gentiment prendre l'ascendant sur le LS, mais là encore, cela manquait de précision pour réellement inquiéter Karlo Letica, à l'image des timides tentatives de Liam Chipperfield (83e) et d'Ilyas Chouaref (84e et 91e, deux fois loin du cadre). Ce dernier manquait encore une passe «facile» pour Théo Bouchlarhem, seul sur la ligne des seize mètres (88e), qui aurait pu faire très mal aux Lausannois.

Mais contre toute attente, c'est bien le LS qui allait remporter la rencontre, grâce à deux réussites tombées au bout du temps additionnel (Fousseni Diabaté, 96e, et Teddy Okou, 98e). Le LS réalise ainsi un gros coup dans la lutte pour le top six puisque du côté de Winterthour, le score ne bougeait pas. Il ne reste donc que trois points à rattraper pour l'équipe de Ludovic Magnin.