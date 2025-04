A force de jouer au Père Noël, le FC Sion se met en danger

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller

Depuis la remontée en Super League l'été dernier et même après leur très bon début de saison, les représentants du FC Sion ne cessent de rappeler que l'objectif du club pour son retour dans l'élite n'est autre que le maintien. Alors que l'équipe de Didier Tholot a longtemps évolué avec une marge confortable sur Yverdon, Grasshopper et Winterthour, certains pensaient que son maintien s’acquerrait confortablement.

Les Sédunois avaient d'ailleurs l'occasion entre la mi-mars et ce début de mois d'avril de valider ou presque leur mission en affrontant successivement leurs trois poursuivants. Mais avec deux petits points pris sur neuf, il est aisé de dire que le FC Sion n'a pas su saisir l'occasion en or qui se présentait devant lui. La faute notamment à des erreurs individuelles bien plus grossières que les autogoals concédés face à Servette (3-3), Lucerne (2-1) et Bâle (2-0) en 2025.

Si les faits de jeu leur ont été contraire face à Grasshopper avec notamment l'expulsion sévère de Numa Lavanchy et l'égalisation concédée en fin de match à dix contre onze, les Valaisans ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes concernant leurs deux contre-performances - à domicile qui plus est - face à Yverdon (1-1) et Winterthour (1-2). Et ce sont plus particulièrement certains cadres de l'équipe qui ont failli.

Tout d'abord Timothy Fayulu dont le contrôle beaucoup trop long sur un ballon anodin en retrait a permis aux Yverdonnois d'ouvrir la marque dès la 9e samedi. Ensuite, c'est Benjamin Kololli et son expulsion stupide dès le retour du thé qui ont provoqué le naufrage de l'équipe face à Winterthour mercredi alors même que les Sédunois avaient le match bien en main. Certes, il serait réducteur de n'accabler que ces deux joueurs, mais ils sont le symbole de Valaisans qui ne semblent pas prendre la pleine mesure de la situation dans laquelle ils se trouvent désormais.

Voilà en effet maintenant le FC Sion dans l'attente d'une victoire bâloise contre Grasshopper ce jeudi soir pour éviter de voir ces derniers revenir à cinq petites longueurs à huit matches de la fin. Ce d'autant plus que le calendrier des Valaisans avant la division du championnat en deux groupes n'a rien de simple avec un déplacement sur le synthétique de la Tuilière, la réception du Servette FC et un match à Saint-Gall. Un programme sur le papier autrement plus compliqué que celui de Grasshopper (Lucerne et Winterthour à domicile, Yverdon à l'extérieur). De son côté, YS a montré depuis l'arrivée sur son banc de Paolo Tramezzani de très belles choses et devrait être un adversaire redoutable lors du futur tour de relégation.

En une phrase: l'équipe va devoir arrêter de se saboter en faisant bien plus sur le plan mental et technique dès samedi face au LS sous peine de vivre une nouvelle fin de saison sous haute tension.