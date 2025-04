Le LS va pouvoir nourrir d'énormes regrets. Les Vaudois menaient 2-0 à la 88e minute face à Zurich et se rapprochaient du top 6. Mais les pensionnaires du Letzigrund sont parvenus à égaliser (2-2).

Lausanne s'écroule en fin de match et voit le top 6 s'éloigner

Lausanne s'écroule en fin de match et voit le top 6 s'éloigner

Lausanne a ouvert la marque à la 5e minute de jeu. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La donne était claire pour le Lausanne-Sport avant son déplacement à Zurich. S'il voulait encore croire au top 6 pour la fin de saison, il était dans l'obligation de marquer des points face au FCZ… 6e avec cinq unités d'avance sur les Vaudois avant le coup d'envoi mercredi soir. Idéalement, une victoire.

Les hommes de Ludovic Magnin l'ont très bien compris et ont fait passer un message à leur adversaire en début de match. D'emblée, ils se sont procurés les meilleures occasions et Alban Ajdini était tout proche d'ouvrir le score, et ce dès la 3e minute de jeu. Seul face à Yanick Brecher, l'ancien du SLO voyait sa frappe partir dans les airs, tout comme les yeux de son entraîneur. Heureusement pour l'attaquant, sur la relance qui a suivi, les Zurichois se sont totalement ratés.

Jamie Roche est parvenu à contrer une passe puissante de Benjamin Mendy et le ballon a fini au fond des filets adverses (5e). Le milieu suédois, qui se demandait il y a quelques semaines s'il était maudit, a enfin pu inscrire sa première réussite en Super League. Le champion du monde français, par contre, était tout sauf à son avantage sur cette action.

Si le LS a tenu bon en première mi-temps, il peut remercier Karlo Letica. Le portier croate a parfaitement plongé sur la reprise de volée de Rodrigo Conceição, lequel a eu un peu trop d'espace pour reprendre la balle (29e). Zurich poussait, mais Lausanne tenait bon.

Tout s'écroule en fin de match

En deuxième période, c'est de nouveau les visiteurs qui se sont procurés la première occasion. La frappe de Koba Koindredi était bien partie, mais a fini sa course juste en-dessus de la barre transversale zurichoise (46e).

La délivrance pour les Vaudois est finalement tombée à la 74e minute. En contre, Aliou Baldé s'est infiltré dans la défense adverse et, en tombant, a perdu le ballon. Cuir qui est allé terminer sa course dans les pieds d'Alban Ajdini qui, cette fois, trouvait le cadre. De quoi rattraper son erreur du début de match.

Puis, tout s'est écroulé pour le LS. Steven Zuber a d'abord cru réduire la marque, avant que l'arbitre ne signifie une main de l'ancien international avant la réussite. Mais ce même Zuber s'est rattrapé juste avant l'annonce du temps additionnel (89e), en profitant d'une sortie ratée de Karlo Letica pour glisser la balle au fond des filets. À la 95e minute, Lindrit Kamberi a sauvé les meubles pour les Zurichois, en profitant d'une nouvelle erreur lausannoise et d'une tête déviée de l'un de ses coéquipiers.

Ainsi, Lausanne a manqué une énorme occasion de revenir à deux points des Zurichois. Après ce match, il y a donc un statuquo entre les Vaudois et le FCZ. À trois journées de la fin du troisième tour et avec cinq points de retard, les chances du LS d'accrocher le top 6 se réduisent.