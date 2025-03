Le Lausannois Jamie Roche est-il maudit?

Jamie Roche n'a toujours pas inscrit de but en championnat avec le LS (archives). Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Jamie Roche garde le sourire. Pourtant, on imagine que celui-ci doit virer au jaune en son for intérieur. Déjà car le Lausanne-Sport vient de subir une lourde défaite sur la pelouse de Young Boys (3-0), même si la physionomie du match ne reflète pas le score final.

Aussi car le Suédois du LS a eu deux immenses opportunités d'inscrire son premier but en championnat. Mais les centimètres n'ont clairement pas été de son côté ce samedi soir dans la capitale.

Mais revenons en arrière. À l'été 2023, Jamie Roche débarque sur les bords du Léman. À l'époque, quand Blick lui rappelle qu'il peut marquer des buts, il précise que, gaucher, il lui arrive de tirer de loin. Chose que le Suédois a démontré à de nombreuses reprises depuis son arrivée sur les terrains. Sauf que, pour le moment, ça ne semble pas vouloir rentrer.

De la réussite pour YB, pas pour Jamie Roche

La preuve sur la pelouse bernoise, samedi soir. À deux reprises, Jamie Roche a été tout proche de trouver le fond des filets. Au retour de la pause et à la suite d'un corner, le milieu de terrain a repris parfaitement le ballon. Son tir a transpercé tout le monde… sauf Cedric Itten, l'attaquant de Young Boys, qui a réalisé un magnifique sauvetage sur la ligne.

Moins de 20 minutes plus tard, le Suédois a tenté sa chance de loin du gauche et, du bout des doigts, Marvin Keller est parvenu à repousser le ballon sur la barre transversale. À ce moment, le score était de 1-0 pour YB. «Si ces deux tirs rentrent, c'est un match totalement différent», sait Jamie Roche. À l'inverse, les Bernois ont été impériaux à la conclusion, inscrivant 2 buts en fin de partie pour sceller le sort de cette rencontre.

«Ce n'est pas croyable»

D'un point de vue personnel, Jamie Roche n'est évidemment pas satisfait de n'avoir toujours pas trouvé le fond des filets en 53 rencontres de Super League. Mais pense-t-il qu'il est maudit? «J'y ai pensé dans ma tête par après, sourit-il. Ce n'est pas croyable.» En comparaison et en 81 matches de championnat en Suède, il était parvenu à inscrire deux buts.

Le No 8 doit par contre trouver la bonne balance entre saisir les occasions qui se présentent et ne pas forcer son tir. «Je sais que si je suis en bonne position et que je tire, je vais marquer. Il n'y aucun doute à ce sujet. Je vais donc continuer et peut-être qu'un jour, ça rentrera.» Un souhait que les supporters de Lausanne partagent sans aucun doute.