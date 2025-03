Lausanne est reparti bredouille de Berne. Photo: keystone-sda.ch

Lausanne, 6e avec 37 points, se rendait dans la capitale ce samedi en fin de journée pour y défier Young Boys, 7e avec… 37 points. Pas besoin d'avoir fait un doctorat en mathématiques à l'EPFL pour comprendre l'importance de la confrontation pour les deux équipes. Le but de chacune: se retrouver du bon côté de la barre au moment de la séparation du championnat en deux groupes.

À Berne, le LS voulait aussi renouer avec la victoire, lui qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de l'année civile. Très proche de la tête à Noël, les Vaudois ont gentiment mais sûrement rétrogradé au classement et se retrouvent désormais dans une position compliquée. Autant dire que trois points sur la pelouse du champion en titre ferait un bien fou à Ludovic Magnin et ses hommes.

Sous le soleil déclinant de la capitale, les Lausannois ont bien commencé la rencontre. Même si, d'emblée, le public bernois a joué son rôle de 12e homme et a réclamé une main de Noë Dussenne après à peine 31 secondes de jeu. Mais Monsieur Fähndrich ne bronchait pas. Tout comme quelques instants plus tard, lorsque Morgan Poaty a laissé traîner son coude sur la tête de Lewin Blum lors d'un duel aérien. Le latéral d'YB est resté de longues secondes au sol, mais son homologue lausannois n'était pas averti (3e).

Un bon Lausanne-Sport

Pour ce qui est des occasions à proprement parler, elles ont été peu dangereuses pour Lausanne en début de rencontre. Si la frappe de Marvin Senaya a tutoyé les étoiles (5e), Kaly Sène a tenté de dribbler deux adversaires avant de tirer (8e). En vain. De l'autre côté du terrain, Karim Sow a réalisé une intervention décisive sur Ebrima Colley, ne laissant pas l'attaquant d'YB s'en aller affronter seul Thomas Castella (11e).

Peu refroidi par cette action, les Vaudois ont continué de mettre la pression sur la cage de Marvin Keller. Après un joli dribble, le feu follet Alvin Sanches s'est retrouvé en bonne position mais sa frappe du gauche était totalement ratée. Tellement manquée que le ballon n'est même pas sorti de l'aire de jeu (12e). Mais du positif et de bonnes intentions il y avait du côté visiteur.

L'ouverture du score se rapprochait

Le premier tir cadré du match est tombé à la 19e minute, à la suite d'une longue touche bernoise qui s'est apparentée à un corner. Patient, Christian Fassnacht a attendu avant d'armer à 15 mètres. Mais attentif, Thomas Castella a pu s'allonger et s'interposer. Si Lausanne se portait souvent vers l'avant, on avait quand même l'impression que Young Boys se montrait plus incisif.

Et l'ouverture du score se rapprochait pour les Bernois. D'abord, en position de hors-jeu, Colley trouvait le filet extérieur lausannois après une percée (31e). Puis, toujours à la suite d'un mouvement illicite, le Wankdorf explosait. Le centre de Blum était bien rabattu par Cedric Itten au fond des cages vaudoises mais l'arbitre assistant avait directement levé son drapeau (37e).

Alors qu'on entrait dans la 45e minute, rien n'a toutefois pu empêcher Colley d'inscrire le 1-0. L'attaquant gambien a certes très bien profité de deux erreurs de Noë Dussenne – d'abord un contrôle manqué puis un tacle pas assez appuyé – pour se retrouver seul face à Thomas Castella. Mais il ne tremblait pas. Dans le temps réglementaire, Lausanne a voulu prouver qu'il n'était pas à terre et, après un tir de Kaly Sène pas suffisamment dangereux et une éventuelle main bernoise dans la surface, Ludovic Magnin et ses joueurs sont rentrés aux vestiaires avec ce désavantage d'un but. Et l'entraîneur du LS, énervé et avec une tablette à la main, voulant être certain qu'il n'y avait pas pénalty pour son équipe.

Sauvetage sur la ligne au retour des vestiaires

Au retour du vestiaire et sans que l'arbitre n'ait bronché, Lausanne s'est directement procuré sa plus belle occasion jusqu'à présent. À la suite d'un corner, Jamie Roche s'est retrouvé seul au deuxième poteau et a pu tenter sa chance. Une frappe qui a traversé tout le monde… sauf Cedric Itten, qui veillait au grain et a repoussé sur sa ligne de but (48e).

Une poignée de minutes plus tard, c'est de l'autre côté du terrain que Colley s'est élevé mais n'a pas suffisamment pu rabattre sa tête pour doubler la mise, alors que Castella n'était plus dans sa cage (52e).

Par la suite et jusqu'à l'heure de jeu, les actions se sont faites plus rares et les deux coachs ont décidé d'agir. Tandis que Giorgio Contini a décidé de faire entrer l'ancien Servettien Chris Bedia, sn homologue Ludovic Magnin apportait un peu de sang frais en attaque avec Alban Ajdini et Aliou Baldé (63e).

Chris Bedia, une entrée décisive

Mais à nouveau, Jamie Roche s'est retrouvé très malchanceux. Après un sauvetage sur la ligne, c'est la barre transversale qui a empêché le milieu suédois d'égaliser et d'inscrire son premier but en Super League de sa carrière (67e). Quelques secondes plus tard, Sandro Lauper mettait bien sa tête pour empêcher Ajdini de rabattre.

Malgré cette domination, le danger n'était pas loin pour Lausanne et Bedia l'a bien rappelé. À la 70e minute, l'Ivoirien s'est présenté dans un angle fermé et Thomas Castella a pu détourner. De toute façon, le drapeau s'était levé. Mais deux minutes plus tard, il était en position licite pour armer sa tête. Heureusement pour le LS, celle-ci était trop cadrée.

Mais à la 78e minute, l'ex-Genevois pouvait enfin conclure. La frappe de loin de Joël Monteiro n'a pu être que repousser dans les pieds de Chris Bedia. Si Morgan Poaty n'a pas bien suivi son vis-à-vis, c'est le pauvre Noë Dussenne qui coupe le hors-jeu.

En fin de match, Chris Bedia y est allé de son doublé et ce de manière bien chanceuse. La frappe de Jaouen Hadjam a été contrée par Noë Dussenne, puis a fini sa course dans les pieds de l'Ivoirien qui n'en demandait pas tant pour inscrire le 3-0 (86e). Décidément, une soirée à oublier pour le capitaine vaudois.

Avec cette défaite, le Lausanne-Sport réalise donc une mauvaise opération en passant à la 7e place au classement. Mais le club vaudois pourra construire sur sa performance dans la capitale pour la suite. Car, malgré la défaite, il a montré un joli visage et méritait mieux qu'un revers face à Young Boys. Prochaine échéance pour la troupe de Ludovic Magnin: samedi prochain, à Saint-Gall.