Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Young Boys n'ayant pris qu'un point face à Yverdon et Bâle recevant Lugano à 16h30, le Servette FC avait l'occasion à Saint-Gall en cas de victoire de reprendre la tête au moins de façon provisoire et de mettre la pression sur les Rhénans. Et les Servettiens obtenaient rapidement des occasions d'ouvrir leur compteur. Les deux plus importantes portent la trace de Victory Beniangba, titularisé à la pointe de l'attaque. Mais à chaque fois, Dereck Kutesa, préposé à la finition sur ces actions et une nouvelle fois décevant ce dimanche, se loupait. Le Grenat butait dans un premier temps sur Lawrence Ati Zigi (3e), avant de complètement manquer son face-à-face avec le portier ghanéen en envoyant son tir à côté de la cage (27e).

Entre-temps, Bradley Mazikou et Keigo Tsunemoto étaient avertis, sanction qui leur fera manquer la rencontre de la semaine prochaine face à Sion à Tourbillon. Coïncidence ou pas. Demande de prudence ou alors retour dans une volonté de jouer les transitions, le SFC commençait ensuite à reculer.

Servette poussé dans ses retranchements

Plutôt discrets jusque-là dans les 30 derniers mètres adverses, les attaquants brodeurs étaient trouvés de plus en plus facilement dans le dos de la défense grenat ou entre un milieu de terrain souvent dépassé et des centraux qui ne savaient pas s'il fallait suivre leurs attaquants lorsqu'ils décrochaient ou non. Conséquences de ce flou, les Saint-Gallois se procuraient plusieurs très grosses occasions et terminaient très forts la première période sous les encouragements toujours plus soutenus de leurs fans.

Mais heureusement pour les Genevois, Joël Mall et Steve Rouiller veillaient au grain. Toujours face à un Willem Geubbels hésitant devant le portier (35e), puis surpris par le retour du capitaine devant sa ligne alors qu'il pensait inscrire un but facile (36e). Les deux équipes rentraient ainsi au vestiaire sur un score de parité, mais avec tout de même un avantage pour les locaux au niveau de la dynamique de jeu.

Saint-Gall ouvre la marque dès le retour des vestiaires

Et celle-ci allait se confirmer dès le retour des vestiaires. Sur une action «à la Servette», les Brodeurs ouvraient la marque par le très bon Lukas Daschner, lequel était parfaitement servi par Chadrac Akolo d'une subtile déviation (48e). Steve Rouiller ayant suivi le Chablaisien, le numéro 19 des Brodeurs fonçait seul dans l'espace ainsi créé par l'appel.

Servette avait désormais la possession du ballon alors que les Saint-Gallois tentaient de partir en contre. Sur une action de rupture justement, Chadrac Akolo manquait complètement son face-à-face avec Joël Mall et laissait ainsi le SFC en vie (54e). C'était ensuite au tour de Jozo Stanic d'affronter le portier grenat sans réussite (60e). Servette marchait sur un fil et celui-ci était sur le point de se couper.

Thomas Häberli joue toutes ses cartes offensives

Thomas Häberli décidait alors de réagir, faisant entrer David Douline et Alioune Ndoye (blessé, Enzo Crivelli était absent) pour Gaël Ondoua et Victory Beniangba. Il allait toutefois falloir attendre la 76e minute de jeu pour voir le SFC se procurer une première vraie occasion de but en seconde période. La tête d'Alioune Ndoye était toutefois repoussée sur sa ligne par Konrad Faber, tout juste entré en jeu. Sur la reprise ou presque, une frappe de Keigo Tsunemoto, déviée par Albert Vallci, obligeait Lawrence Ati Zig à la parade.

Sentant son équipe traverser un coup de moins bien, le fantastique public saint-gallois (18'140 spectateurs, guichets fermés) redoublait d'encouragement pour la soutenir. Servette continuait tout de même de pousser, sans parvenir à nouveau à faire trembler la défense saint-galloise. Le staff grenat lançait ainsi sa dernière carte offensive, Jérémy Guillemenot, qui remplaçait Anthony Baron (85e).

Cet ultime changement ne pouvait cependant pas sauver le SFC de la défaite. La troisième en quatre matches. Au pire des moments pour les Grenat.