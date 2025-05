Le Stade Nyonnais, la bonne étape pour les jeunes Lausannois

Entré à la pause contre Servette, Souleymane N'Diaye a inscrit son premier but en Super League. Une récompense pour le jeune Lausannois de 19 ans, auteur d’une saison faite de hauts, de bas, et d’un prêt formateur à Nyon.

Souleymane N'Diaye a inscrit son premier but en Super League. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Entré sur le côté droit de la défense lausannoise à la place d'Olivier Custodio, Souleymane N'Diaye a fait une entrée fracassante face à Servette ce samedi en égalisant dès la 54e minute de jeu (3-3). Un but, d'une lourde frappe sous la barre, après un cafouillage sur un corner, qui n'était autre que son premier en Super League. «Je ne vais pas vous mentir, rien de spécial n'est passé dans ma tête au moment de marquer. C'était surtout une grande joie de pouvoir marquer ce but», commente-t-il, en remerciant au passage sa famille et son entraîneur.

Le Lausannois de 19 ans, qui avoue qu'il n'était pas facile d'entrer dans un match de cet enjeu, imaginait-il que son premier but en Super League ressemblerait à ça? «Non», rigole le polyvalent milieu de terrain. «Mais quand il y a eu le corner, j'ai senti qu'elle serait pour moi et Dieu m'a donné ce but. Je suis très content.»

«J'ai connu des hauts et des bas»

Le milieu se montre d'autant plus heureux que, d'après ses termes, cette saison n'a pas été des plus simples pour lui. «J'ai connu des hauts et des bas», résume Souleymane N'Diaye. Prêté à Nyon mi-octobre, où «cela a été compliqué» (9 apparitions), il revient ensuite fin mars du côté du Lausanne-Sport pour y terminer la saison. Le tout coupé par des débuts en équipe de Suisse M20 fin mars. «Je pense que j'ai beaucoup grandi durant cette saison. J'ai bien été accompagné par le club et ma famille. Finir comme cela, c'est magnifique.»

«Ce prêt l'a fait grandir. Voir qu'il n'était pas titulaire l'a peut-être fait revenir avec les pieds sur Terre. Il a vu que cela passe par le travail. Ces dernières semaines, il a fait des bons entraînements, où il a été bon. Et quand les cadres manquent, il faut être créatif et je suis très content de ses dernières sorties», commente Ludovic Magnin, son entraîneur, lequel ne veut pas s'enflammer.

Un axe Lausanne-Nyon qui fonctionne bien

«Il devra se battre pour gagner des minutes», tempère le coach lausannois, tout en admettant qu'une trajectoire à la Karim Sow soit possible pour le milieu de terrain. Pour rappel, le défenseur central était aussi ressorti d'un prêt bénéfique au Stade Nyonnais (saison 2023-2024).

«L’écart entre la première ligue classique, où joue notre deuxième équipe, et la Super League est énorme. Ces prêts dans nos clubs partenaires nous aident à former les joueurs et à les faire devenir adultes. On l’a vu avec Karim, on le voit depuis quelques matches avec Souleymane, même s'il ne faut pas s'enflammer. C’est une partie du projet du LS pour amener ces jeunes en première équipe», conclut Ludovic Magnin.