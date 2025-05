Josias Lukembila, l’ailier vaudois du miracle winterthourois

Josias Lumkebila et Winterthour ont obtenu un maintien longtemps inespéré. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Jeudi soir, face au FC Sion et ses trois jeunes néophytes, le FC Winterthour a validé sa place en Super League pour la saison 2025-2026. Une issue qui semblait encore inespérée il y a quelques semaines. «Je me souviens qu’il y a deux mois, on avait douze points de retard sur la dixième place d’Yverdon», sourit Josias Lukembila.

Prêté cette saison au club zurichois par le Paris FC, le Vaudois de 25 ans a vécu de l’intérieur cette folle remontée (26 apparitions en Super League). «C’était un rêve qui paraissait loin, mais finalement, on a réussi à atteindre l’objectif», ajoute l’ailier qui assure que l’arrivée d’Uli Forte à la tête de l’équipe cet hiver a tout changé. «Il nous a dit de prendre match après match, de ne pas trop se projeter. De ne pas regarder ce que faisaient les autres. Il nous a beaucoup aidés à y croire et à ne pas nous effondrer», explique-t-il.

«La Schützenwiese? Notre plus grande force»

La série de cinq victoires en six matches entre le 2 avril et le 10 mai a servi de déclic. Elle a permis au groupe de prendre confiance. «C’était dans les têtes que ça se jouait. On jouait relâchés, en se disant qu’on verrait bien où ça nous mènerait», poursuit le Lausannois, qui souligne aussi l’importance des supporters de la Schützenwiese. De ce petit chaudron d'un peu plus de 8000 places, presque toujours plein.

«C’est la plus grande force qu’on a eue toute la saison. Du début à la fin, malgré les hauts et les bas, les supporters ont toujours été là. Même quand on était loin au classement. Et là (ndlr: plusieurs dizaines de minutes après la fin du match, alors que des feux d'artifices sont encore tirés), le stade est encore plein. Les gens sont à fond derrière leur équipe. C’est magnifique.»

Retour à Paris pour le Vaudois

Sur le plan individuel, Josias Lukembila s’est montré décisif dans la dernière ligne droite (trois buts et deux passes décisives lors des cinq derniers matches). «Je suis resté très concentré, même si j’ai moins joué lors du deuxième tour, se félicite-t-il. Je savais que mon moment allait venir et que je devrais répondre présent. Il fallait saisir l’opportunité.»

Ce prêt, l’ailier en tire un bilan très positif, d’autant que le club francilien ne comptait guère sur lui cette saison (3 minutes de jeu en août). «J’ai beaucoup joué lors de ma première année (ndlr: 2023-2024, 30 matches) et je voulais de la continuité. Alors je suis venu ici.»

Et maintenant? Retour à Paris, même si le club a depuis changé de propriétaire, de dimension... et de ligue puisqu'il évoluera en première division la saison prochaine. «Je ne sais pas encore si je vais rester ou partir», glisse-t-il, assurant ne pas être inquiet pour la suite de sa carrière.