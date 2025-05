Le rêve devient réalité pour trois jeunes Sédunois

Rayan Stoll, Maxime Dubosson et Adrien Llukes (19, 20 et 16 ans) ont fait leurs débuts avec le FC Sion ce jeudi à Winterthour. Photo: FC Sion

Bastien Feller Journaliste Blick

La Schützenwiese de Winterthour restera un stade à part pour Adrien Llukes, Rayan Stoll et Maxime Dubosson. C'est en effet dans la charmante enceinte zurichoise que les trois jeunes valaisans, qui évoluaient jusqu'à présent avec les M21, ont fait leurs débuts en Super League jeudi.

«C'était super, je suis très content d'avoir pu jouer quelques minutes aujourd'hui, réagit le dernier nommé après le revers du FC Sion (2-0). L'objectif était de prendre le maximum de plaisir. On va retenir le positif. Les émotions vont gentiment redescendre, je suis très heureux.»

«Je voulais les récompenser»

Il faut dire que le défenseur central attendait ce moment depuis longtemps. Plusieurs fois, il a fait partie du groupe de Didier Tholot. Mais jamais, il n'avait pu fouler une pelouse de Super League.

«Je voulais les récompenser, explique le coach français. J'aurais aimé avoir plus de points pour pouvoir le faire plus tôt dans la saison. Cela montre qu'on les suit.» Les trois jeunes valaisans n'avaient toutefois pas l'assurance de jouer à la Schützenwiese. «Mais on espérait. C'était une belle surprise», commente Maxime Dubosson qui s'entraîne avec le groupe professionnel depuis novembre. «L'intégration se passe bien et c'est entre guillemets facile d'entrer aujourd'hui avec ces coéquipiers qui te tirent vers le haut.»

Le résultat du match? Pas important!

Sur le terrain, le défenseur central s'est illustré avec un beau sauvetage sur sa ligne à la 83e. «Je fais mon retour défensif le plus rapide possible et je vois que Timo (ndlr: Timothy Fayulu) lui ferme bien l'angle et qu'il ne peut que piquer le ballon. J'y vais à 100% et je suis très content de la sortir», se remémore-t-il quelques minutes plus tard.

4:35 Winterthour - Sion: Contre Sion, Winterthour sauve sa peau

Le résultat final, cette défaite 2-0? «On ne voulait pas solder ce match pour rester invaincus lors de ce tour contre la relégation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ce n'est pas grave», estime Maxime Dubosson.

Steve Rouiller comme exemple

Les trois Sédunois veulent retenir le positif. Les émotions. Les premiers ballons touchés. La sensation de jouer devant plusieurs milliers de spectateurs. «J’ai adoré ce moment avec cette ambiance et tous ces supporters. Je ne pensais pas que c’était aussi bruyant», sourit de son côté l'attaquant Adrien Llukes, 16 ans. «Le coach nous a dit de prendre du plaisir et de tenter des choses», explique son compère d'attaque Rayan Stoll, qui se réjouit de voir «que le travail commence à payer».

«C'était un moment très spécial, je suis issu de la formation. C'est donc un rêve qui se réalise de pouvoir jouer mes premières minutes avec mon club de cœur. Encore une fois, je suis très heureux», reprend Maxime Dubosson, ému. Celui-ci espère désormais marcher sur les traces d'un autre Chorgue, lui aussi défenseur central formé à Sion: Steve Rouiller.