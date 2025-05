La tête en vacances, Sion s'incline à Winterthour

Pour sa dernière de la saison, le FC Sion s'est incliné à Winterthour. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Officiellement sauvé depuis samedi dernier, le FC Sion se rendait ce jeudi soir à Winterthour pour conclure une saison qui aura vu les Valaisans remplir leur objectif du maintien. Didier Tholot affirmait toutefois ce mercredi que son équipe jouerait le coup à fond, par respect pour les équipes qui jouaient leur survie en Super League.

Le staff valaisan alignait ainsi son meilleur onze de base possible. Reste que l'envie se trouvait davantage côté winterthourois. Logiquement, l'on serait tenté de dire puisque ces derniers avaient pour mission de l'emporter pour disputer une quatrième saison consécutive en Super League sans avoir à se soucier des autres résultats du soir.

Winterthour garde sa place en Super League

Forts de leur position favorable à l'entame des parties et de la bonne forme de leur équipe, les supporters zurichois pouvaient réaliser leur pèlerinage bimensuel vers la Schützenwiese avec sérénité. Et un ancien joueur nyonnais, Christian Gomis, auteur d'un doublé en première mi-temps (23e et 40e), allait rapidement leur assurer de pouvoir revoir Bâle, Young Boys et Zurich évoluer dans leur charmant stade la saison prochaine.

De leur côté, les Valaisans paraissaient déjà en vacances et n'opposaient qu'une bien maigre opposition aux joueurs d'Uli Forte. En deuxième période, Didier Tholot semblait même décider à préparer l'avenir en passant dans une défense à trois. Mais aussi en faisant entrer les jeunes Adrien Llukes, Rayan Stoll et Maxime Dubosson (auteur d'un sauvetage sur sa ligne à la 83e), respectivement 16, 19 et 20 ans, pour les 20 dernières minutes de la rencontre.

Une première qui se soldait donc par une défaite pour ces trois espoirs, mais qui ne devrait pas rester comme un mauvais souvenir tant l'ambiance était une nouvelle fois belle à la Schützenwiese (8400 spectateurs, guichets fermés). Cette dernière a pu voir ses pensionnaires valider une incroyable et inespérée remontée au classement.