Jean-Pierre Nsame est revenu en Suisse, à Saint-Gall, cet hiver. Il n'a jamais réussi à faire la différence en Super League et un retour en Pologne semble à l'ordre du jour. Mais il s'est confié à Blick avant.

Jean-Pierre Nsame: «Je me sens chez moi en Suisse»

Jean-Pierre Nsame va-t-il retourner en Pologne? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le printemps de Jean-Pierre Nsame n'a pas été couvert de succès. Si l'attaquant camerounais est revenu en Suisse, c'était pour performer avec le FC Saint-Gall. Avec deux buts en 12 apparitions, il a certes égalé le record de buts de Marco Streller en Super League (111), mais ne l'a pas encore surpassé. «À mon retour, tout le monde en parlait et ça me dérangeait de ne pas le dépasser. Mais cela n'est jamais devenu une obsession.» L'attaquant se dit heureux d'avoir écrit l'histoire du football suisse et il lui reste une opportunité cette saison: ce jeudi soir sur la pelouse de GC.

Interrogé sur son séjour en Suisse orientale, Jean-Pierre Nsame le décrit comme «formidable». «Même si je n'avais pas prévu de revenir en Suisse si rapidement. Mais le FC Saint-Gall m'a convaincu. Je me sens chez moi ici. Comme si je n’avais jamais quitté ce pays.» Le Camerounais a également évoqué le Servette – en commençant par expliquer que, quand il était au bout du Léman, il a reçu une offre de Saint-Gall qu'il ne voulait pas signer.

Et cet hiver, il a rappelé que les Grenat ne s'étaient pas montrés intéressés: «J'ai eu d'autres offres, qui venaient de l'étranger. Mais l’idée de retourner en Suisse m’enchantait. Également pour des raisons familiales.»

Si Saint-Gall n'active pas l'option d'achat de Jean-Pierre Nsame, l'attaquant va retourner du côté du Legia Varsovie, et non à Côme, comme cela est marqué sur sa page Transfermarkt. «Je me réjouis de retourner en Pologne! Varsovie est une ville exceptionnelle.» À voir si Jean-Pierre Nsame pourra s'y épanouir.

