Le Lausanne-Sport devra attendre la finale de la Coupe entre Bâle et Bienne pour savoir s’il jouera l’Europe. En attendant, joueurs, coach et supporters croisent les doigts — et les pouces — pour une victoire rhénane.

Ludovic Magnin sera naturellement supporter du FC Bâle dimanche prochain, à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

«Je serai un supporter du FC Bâle dimanche», sourit Souleymane N'Diaye après le nul spectaculaire 3-3 entre Servette et Lausanne-Sport samedi. La raison? En cas de victoire des Rhénans contre Bienne en finale de la Coupe, la cinquième place de Super League permettrait au LS de disputer le deuxième tour qualificatif de la prochaine Conference League.

«J’espère que ce sera un bon match, que le meilleur gagne», ajoute tout de même le jeune Lausannois, auteur du 1-1 samedi. De son côté, Ludovic Magnin refuse d’anticiper. «Vous allez nous porter la guigne! Je ne veux pas répondre à des questions là-dessus», plaisante le coach vaudois, en expliquant être «très superstitieux» depuis qu’il est devenu entraîneur.

Une semaine stressante à venir?

«J’ai deux pouces, et ils seront pour le FC Bâle dimanche», assure tout de même l’ex-international suisse, plus enclin à commenter la prestation de son équipe face au Servette FC. «Le match de ce soir est une belle publicité pour le foot romand. On a vu deux équipes engagées, combatives dans les duels, mais toujours correctes. Et avec des buts à la pelle, en plus! Je pense qu’on a bien fini la saison. Thomas (ndlr: Häberli, l'entraîneur du Servette FC) et moi, on part en vacances l’esprit tranquille», estime-t-il.

Reste désormais une semaine d’attente pour savoir si les pensionnaires de la Tuilière s’envoleront fin juillet pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League ou non. Un délai qui peut paraître long — voire stressant — pour les membres du club et ses supporters, tant l’enjeu est grand. Mais pas pour Ludovic Magnin. «Quand tu as quatre enfants à la maison, ton stress vient d’ailleurs, pas du foot», plaisante-t-il encore.

Les supporters du Lausanne-Sport y croient

«On a énormément sacrifié cette saison. On ne voit pas nos enfants grandir. Et avec tout ce qui m’attend à la maison, je n’aurai sans doute pas le temps de penser à cette finale. Mais dimanche, je la regarderai. Et je le répète: mes deux pouces sont pour le FC Bâle», ajoute-t-il.

À la fin du match, les supporters du LS ne cachaient pas leur optimisme, chantant à tue-tête «Lausanne-Sport, coupe d’Europe!», misant déjà sur une victoire rhénane. À tort? Réponse dimanche.