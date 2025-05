Dereck Kutesa a fait ses adieux au Servette FC ce samedi, entre émotion et ambition. Avant de rejoindre l’AEK Athènes, l’ailier genevois revient sur ses souvenirs marquants en Grenat et ses objectifs pour la suite de sa carrière.

A peine parti, Dereck Kutesa annonce déjà son futur son retour. Photo: MICHAEL BUHOLZER

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce samedi, le Servette FC a officiellement dit adieu à deux joueurs: Dereck Kutesa et Enzo Crivelli. «J’ai été un peu pris par les émotions», avoue l’international suisse, qui se disait «pas totalement satisfait» de sa prestation du jour face au Lausanne-Sport (3-3). «C’est le foot. Aujourd’hui, mon histoire avec Servette s’arrête», ajoute-t-il, sans cacher son émotion.

«J’ai ressenti de la tristesse. Savoir que c’était la dernière fois que j’allais avoir la Tribune Nord face à moi, que j’allais fouler la pelouse du stade de Genève… Enfin non, car je reviendrai», sourit l’ailier, affirmant déjà qu’il reviendra un jour au Servette FC. «C’est clair.»

La victoire en Coupe et un but face à Glasgow comme moments forts

Place désormais à l’AEK Athènes, en Super League grecque, où l’ailier s’est engagé pour trois saisons, avec des ambitions affirmées. «Rien ne change: je veux toujours aller le plus haut possible. J’espère remporter chaque titre de champion durant mes trois saisons là-bas. Je veux aussi disputer la Ligue des champions», annonce-t-il. Et il n’oublie pas la Nati: «Cela reste un objectif, avec la Coupe du monde 2026. Comme d’habitude, je vais travailler dans ce sens».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Avant de s’envoler pour la Grèce, Dereck Kutesa a tiré le bilan de son année. «Tu ressors plus grand après chaque saison. Une carrière de footballeur est courte, tu es donc obligé d’apprendre. Je tire un bilan positif: j’ai fait mes débuts en équipe nationale et j’ai marqué quinze buts. C’est ma meilleure saison sur le plan statistique (ndlr: avec trois passes décisives en plus). Après, sur des séquences de un, deux, trois, six matches, tu peux toujours discuter, car tu peux forcément faire mieux.»

Ce samedi soir, le Genevois a quitté le stade de Genève avec deux souvenirs majeurs en tête: la victoire en Coupe de Suisse et son sublime but face aux Glasgow Rangers. «Quand je pense à mon passage ici, sur les trois saisons, ce sont les deux moments qui me reviennent spontanément», conclut-il, déterminé donc à s'en créer d'autres du côté d'Athènes.