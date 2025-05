Quel spectacle au stade de Genève! Le Servette FC et le Lausanne-Sport se quittent sur un nul au terme d'un match fou (3-3). Les Vaudois devront encore attendre pour savoir s'ils joueront ou non une Coupe d'Europe la saison prochaine.

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

L'Europe était au centre des débats ce samedi au stade de Genève. D'un côté, Servette était assuré de jouer à minima les qualifications d'une des trois compétitions de clubs de l'UEFA. Restait à savoir si Thomas Häberli et ses joueurs prendraient le chemin de la Ligue des champions en finissant deuxièmes de Super League ou celui de l'Europa League (3e place). De l'autre, le Lausanne-Sport espérait prendre les trois points et voir dans le même temps Lugano s'incliner face à Young Boys pour être assuré de la quatrième place (2e tour qualificatif de Conference League).

Dans les tribunes, garnies de 17'300 spectateurs, l'ambiance était chaude et chacun de deux camps poussait au maximum son équipe vers la victoire. Servette dominait l'entame du match, puis, après son réveil, le LS obtenait la première occasion franche de la rencontre par Kaly Sène. Mais l'attaquant, très bien lancé par Fousseni Diabaté, manquait son face à face avec Jérémy Frick (18e), préféré ce samedi à Joël Mall dans les buts genevois.

Servette mène à la pause

De quoi légitimement faire nourrir des regrets côté vaudois puisque l'inévitable Miroslav Stevanovic ouvrait la marque quelques minutes plus tard sur un service parfait d'Alexis Antunes (30e). Dereck Kutesa, aligné d'entrée pour sa dernière, manquait de doubler la mise dans le temps additionnel de cette première période (45e +3).

Dans le même temps, sur les autres pelouses helvétiques, Lucerne (6e) s'inclinait à Bâle et Lugano partageait l'enjeu avec YB. Des scenarii qui laissaient le LS à la cinquième place, qualificative pour les préliminaires de Conference League en cas de victoire du FC Bâle sur Bienne en finale de Coupe le 1er juin prochain.

Le match s'emballe au retour des vestiaires

Les Vaudois ne souhaitaient logiquement pas s'en contenter. Et ils égalisaient peu après le retour des vestiaires (55e) par l'intermédiaire du jeune Souleymane N'Diaye (19 ans), entré à la pause comme latéral droit à la place d'Olivier Custodio. La joie était cependant de courte durée pour le LS puisque Enzo Crivelli, pour son dernier match pour le SFC, redonnait l'avantage à son équipe à la 59e. Mais Teddy Okou, d'une frappe lointaine et précise, remettait le LS à hauteur quatre minutes plus tard.

Les tribunes grondaient à chaque tacle de part et d'autre, chaque camp confiait son amour pour son opposant. L'ambiance devenait électrique. Le rythme allait cependant naturellement baisser. Et un peu de nulle-part, Alioune Ndoye inscrivait le 3e but grenat pour sceller le score (88e). Le LS, via son dernier entré en jeu Fabricio Oviedo, égalisait une dernière fois (92e). Ce point, couplé au nul de Young Boys à Lugano, assure au SFC la deuxième place du classement. De son côté, le LS, cinquième de Super League, devra attendre le 1er juin et la finale de la Coupe entre Bâle et Bienne pour savoir s'il sera ou non européen en juillet.