Didier Tholot et son FC Sion se rendront à Yverdon ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«On a encore rien fait», rappelle Didier Tholot au moment d'aborder la rencontre à venir du FC Sion face à Yverdon Sport ce samedi. En effet, si les Valaisans ont réalisé «une bonne opération» face au FC Zurich dimanche dernier (2-1), ils ont encore un travail à finir.

«Aujourd'hui, on est dans un championnat à cinq journées, dans lequel il faudra prendre des points. C'est bien d'en avoir déjà trois, mais cela ne suffira pas. Il faut emmagasiner encore plus de confiance, car on était dans une période difficile, mais surtout garder la tête froide», poursuit le coach français, bien conscient que le plus dur reste à venir pour son équipe.

Le FC Sion devra «être sérieux»

Et les choses se poursuivront donc pour les Valaisans samedi au Stade Municipal (18h), où les attendront Paolo Tramezzani et ses joueurs. Un adversaire que Didier Tholot et son staff ont observé depuis les tribunes mardi, lors du nul 1-1 concédé par les Nord-vaudois face au FC Saint-Gall. «Ils ont été malmenés une grosse partie du match et finalement, avec l'expulsion, ils auraient même pu l'emporter dans les 20 dernières minutes», se souvient-il, lâchant là sans doute par la même occasion une piqûre de rappel à ses joueurs, coupables de largesses défensives ces dernières semaines ou auteurs de nombreuses erreurs grossières.

«On sait qu'il manque peu de choses à cette équipe pour qu'elle s'embrase, donc à nous d'être sérieux. Cela sera un match compliqué, face à une équipe qui ne va rien lâcher, qui est présente au deuxième ballon, qui se bat dans les duels... Ce sera typiquement un match de fin de saison, d'équipe qui joue pour sa survie.»

«On devrait affronter la meilleure des équipes du bas»

«Si je reprends les propos de Paul Bernardoni, on devrait affronter la meilleure des équipes du bas», sourit Didier Tholot, en référence aux mots lâchés par le portier yverdonnois dans nos colonnes: «On est à la hauteur, on a peur de personne, et on sait qu'on peut battre chacune de ces cinq équipes», assurait le gardien français.

Sion est donc prévenu, rien ne lui sera servi sur un plateau. D’autant plus qu’Yverdon Sport est capable du meilleur comme du pire. D'un match à l'autre. D'une mi-temps à l'autre même. «Je sais quoi en penser, mais je vais surtout regarder chez nous et voir ce dont nous sommes capables. Je sais que nos résultats à l'extérieur ne sont pas fameux et il va falloir les améliorer pour vivre une fin de saison un peu plus tranquille.»

Qui jouera en défense centrale?

Pour ce déplacement, le staff valaisan devra composer avec l'absence de Kreshnik Hajrizi, suspendu en raison d'un carton jaune bêtement reçu face à Zurich. «C'est toujours un problème de devoir changer sa charnière centrale, parce qu'il faut des repères à cette position. J'ai deux choix, on verra», commente Didier Tholot, lequel pourrait profiter du retour à la compétition de Nias Hefti pour recentrer Federico Barba au côté de Noe Sow. «Il revient au bon moment.»

En revanche, le latéral sera le seul valaisan de retour de blessure. «Liam Chipperfield est en phase de retour, Benjamin Kololli va mieux, mais ce sera trop tôt pour ce week-end», fait-on encore savoir du côté du FC Sion.

Les Sédunois remporteront-ils leur première victoire à l'extérieur depuis le 14 décembre et un déplacement à... Yverdon? Réponse à 19h50 samedi!