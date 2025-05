Sion prend une très précieuse avance sur la zone rouge

Sion a tenu bon face au FC Zurich ce dimanche à Tourbillon, ramenant les trois points au chaud (2-1). Les Valaisans comptent désormais six points d'avance sur la zone de relégation avec quatre matches encore à disputer.

Kreshnik Hajrizi et Sion: une victoire qui fait beaucoup de bien. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le soulagement a été à la hauteur de l'enjeu, ce dimanche au coup de sifflet final à Tourbillon! Le FC Sion, sous grosse pression au coup d'envoi, a pris le meilleur sur le FC Zurich (2-1) grâce à une première période très réussie.

Dejan Sorgic a ouvert le score après quelques dizaines de secondes à peine, de la tête à bout portant sur un service impeccable de Théo Berdayes. Les Valaisans ont même doublé la mise à la 34e, grâce à ce même Théo Berdayes, lequel s'est trouvé au bon endroit à la réception d'un coup-franc d'Anton Miranchuk.

Ricardo Moniz a alors procédé à son premier changement, sortant Junior Ligue, lequel était tout proche du carton rouge (et l'aurait d'ailleurs sans doute mérité). Le FCZ a immédiatement réagi, Johnoah Markelo ramenant le score à 2-1 à la 38e, mais Sion a pu tenir bon jusqu'à la pause.

Une deuxième mi-temps facilement maîtrisée

La deuxième période a été plutôt bien maîtrisée par le FC Sion. Sans être souverains, les hommes de Didier Tholot ont assuré l'essentiel sans trop trembler face à un adversaire qui fait de plus en plus peine à voir au fur et à mesure que passent les semaines. Les Zurichois étaient encore une fois soutenus par un impressionnant contingent de supporters dans le secteur visiteurs, mais, cette saison au FCZ, il n'y a que les fans qui sont à la hauteur.

Du côté du FC Sion, le déplacement à Yverdon la semaine prochaine pourra être abordé avec moins de pression. L'avance sur la zone rouge est désormais un peu plus confortable, sans toutefois encore garantir le maintien aux Valaisans. En une phrase: la saison n'est pas encore finie, mais le final peut être abordé de manière un peu plus sereine.