Yverdon Sport a sauvé un point contre Saint-Gall (1-1) ce mardi, grâce à une belle frappe de Varol Tasar. Mais le manque d'envie et l'attitude des Nord-Vaudois a interpellé les supporters... et les joueurs, qui cherchent l'explication à cette apathie.

Anthony Sauthier, à gauche, félicite le buteur Varol Tasar. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Yverdon a sauvé un point face à Saint-Gall ce mardi (1-1), Varol Tasar répondant à la 74e à l'ouverture du score de Willem Geubbel (6e). Les Yverdonnois, auteurs d'une première période atroce, ont bien réagi après la pause et pu égaliser après l'expulsion d'Albert Vallci. Les Saint-Gallois, qui avaient voyagé le matin même, et n'étaient soutenus que par une poignée de supporters (match renvoyé oblige), sont passés près de la défaite, mais ont tenu bon et, au final, frustré YS, qui aurait pu l'emporter en toute fin de match.

Anthony Sauthier, capitaine de cet Yverdon Sport à réaction, s'est présenté à la presse après la rencontre pour analyser ce match nul, qui permet à son équipe de prendre un point d'avance sur GC et Winterthour. Le calendrier restant? La réception de Sion samedi, puis deux déplacements au Letzigrund et à la Schützenwiese avant de recevoir le FCZ. Ensuite? Les vacances ou les barrages.

Anthony Sauthier, comment expliquer cet Yverdon à deux visages, celui de la première période et celui de la fin de match?

On voulait bien aborder cette première rencontre de ce tour de relégation, mais franchement, sur le terrain, on n'était pas bons! Il faut qu'on oublie cette première période. En plus, on prend ce but qu'on peut totalement éviter, sur une touche.

Willem Geubbels l'a bien mise quand même...

Oui, mais il est trop seul dans les seize mètres. Il peut faire un retourné acrobatique sans que personne ne mette la tête ou quoi que ce soit pour le gêner, ce n'est pas normal. En deuxième période, on est revenus avec de meilleures intentions, on a montré le vrai visage d'Yverdon.

Paolo Tramezzani a-t-il crié dans le vestiaire à la pause?

Même pas, non. Il n'a pas eu besoin de crier, il a dit les choses avec autorité et on l'a écouté. Il ne s'est pas énervé, il a parlé très calmement et il nous a dit qu'on avait été insuffisants. On en était conscients. Il a fait deux changements, il nous a dit qu'on devait faire mieux et on l'a écouté. Des fois, une bonne gueulante peut faire du bien, mais ce soir ce n'était pas le cas.

Comment expliquer que cet Yverdon Sport qui prenait des gros points voilà encore un mois avec des matches très aboutis, peine aujourd'hui à développer du jeu? Pire: en première période, on n'a pas senti une grande envie...

On a fait des bons matches il y a un mois, c'est vrai. Il y a eu Saint-Gall et Lucerne ici, mais aussi à Servette et à YB. On n'a pas toujours gagné, mais on était bien. Comme je l'ai dit, notre première période est insuffisante ce soir. C'est impossible de débuter un match comme ça. Si j'avais l'explication, je la donnerais, mais c'est difficile à comprendre. Maintenant, il nous reste quatre matches, et ce ne sera pas bien jouer qui comptera, mais gagner. S'il faut être moche et gagner, on le fera volontiers.

On insiste: que s'est-il passé en début de match?

On n'était peut-être pas bons techniquement, on a perdu beaucoup de ballons, on a raté des passes, mais ça peut arriver. Mais dans la grinta, dans les duels, ce n'était pas acceptable. Il faut qu'on joue comme en deuxième période, sinon ça ne va pas suffire pour la fin de la saison. Comment l'expliquer, je ne sais pas.

La pression, l'enjeu?

On était bien, avant le match. Il n'y avait pas trop de pression, on en a parlé dans le vestiaire. J'aimerais bien savoir pourquoi on n'y était pas. On va étudier cette première période à la vidéo et je pense qu'on verra ce qui nous a manqué.

Au final, vous sauvez quand même un point...

Oui, on le prend volontiers. Je viens d'en parler dans le vestiaire, au moins on ne perd pas. On voulait trois points, pour se faire un petit matelas sur GC et Winterthour, mais ça n'a pas été le cas. Sion arrive samedi, on n'a pas le temps de se lamenter ou de cogiter, les rencontres importants vont s'enchaîner jusqu'à la fin. Là, on a quatre matches en deux semaines et un maintien à aller chercher.