1/2 Junior Ligue (à droite) attrape Kreshnik Hajrizi par le col. Les deux hommes reçoivent un jaune. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Cédric Heeb

Junior Ligue aurait-il dû être expulsé dimanche à Sion? Pour l'ancien arbitre international Urs Meier, c'est un grand oui!

Tout d'abord, le jeune homme de 20 ans saisit son adversaire Kreshnik Hajrizi par le col de manière assez agressive, le défenseur valaisan se retrouvant au sol. Les deux hommes reçoivent un jaune. Urs Meier loue la ligne fondamentalement tolérante de l'arbitre Fedayi San, mais déclare à propos de cette scène: «C'est ce que nous ne voulons pas voir. Ce n'est pas possible sur un terrain de football - cela devrait être rouge pour Ligue».

Il aurait dû recevoir un deuxième jaune

Quelques instants plus tard, Junior Ligue découpe Théo Berdayes, mais ne reçoit pas de deuxième carton jaune - ce qu'Urs Meier peine à comprendre. «Il fait tomber son adversaire sans jouer le ballon et le prive d'une bonne occasion de but. Pour moi, ce serait un carton jaune. Et du coup, un carton rouge pour deuxième avertissement.»

Fedayi San est lui resté très clément et n'a pas sorti le deuxième jaune. Conscient que son joueur était miraculé, Ricardo Moniz a décidé de le sortir immédiatement. Zurich est donc resté à onze, ce qui n'a pas empêché Sion de gagner 2-1. Heureusement pour l'équité sportive.

L'entraîneur du FCZ était d'ailleurs conscient que son joueur aurait pu être expuisé, ce qu'il a reconnu en conférence de presse. «Je n'ai pas aimé du tout ce qu'il a fait. Il aurait pu être expulsé et nous coûter cher. Quand on porte le maillot du FC Zurich, on doit le défendre de manière intelligente. Pas comme ça.»