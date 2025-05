Sion, GC, Yverdon et Winterthour: voilà le quatuor qui joue sa survie en Super League. Avant le début du tour de relégation, ces quatre équipes se tiennent en six points. Quatre joueurs, un par équipe, expliquent pourquoi leur équipe va se maintenir.

1/5 Benjamin Kololli est convaincu que le FC Sion ne sera pas relégué. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Qui va se maintenir directement entre Sion, Yverdon, GC et Winterthour? Qui jouera le barrage contre Aarau ou Carouge? Et qui sera relégué directement? La parole à quatre joueurs importants de chaque équipe, lesquels expliquent, chacun selon sa vision, pourquoi leur équipe va se maintenir.

Benjamin Kololli, FC Sion

Benjamin Kololli n'en doute pas une seconde: le FC Sion va se maintenir. «On mérite plus de points que ce qu’on a. Ce groupe regorge de talent, avec un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Il n'y a aucun problème avec l'entraîneur. Et on bosse vraiment dur.»

L’international kosovar voit aussi une énorme différence par rapport à son premier passage au club, il y a dix ans: «À l’époque, c’était l’agitation permanente. Aujourd’hui, c’est un club sain, structuré. Et c’est pour ça qu'on va rester en Super League.»

Benjamin Kololli a pourtant une dette envers l’équipe après son carton rouge stupideface à Winterthour. Une décision qu’il juge toujours injuste, mais Christian Constantin lui a demandé de se rattraper sur le terrain: «Je vais le faire. Mais pas encore contre Zurich. Ma petite déchirure au mollet ne me le permet pas. Peut-être à Yverdon.»

En attendant, il insiste sur l’importance du match de dimanche: «On doit absolument prendre les trois points, surtout à la maison où on est solides. Face à un adversaire qui ne joue plus rien, il faudra être prêts.»

Amir Abrashi, GC

Un an après le vibrant et très stressant barrage contre Thoune, GC se retrouve de nouveau en danger. Mais pour le capitaine Amir Abrashi, la situation est loin d’être aussi inquiétante que l’an passé: «Ces dernières semaines, on a posé les bases pour que tout dépende de nous lors du tour de relégation. Ce n’était pas toujours le cas cette saison.»

Il préfère donc ne pas trop se perdre dans les calculs: «Inutile de regarder le classement tous les jours. Ce qu’il faut, c’est être au top de notre forme. On a cinq finales devant nous, il faudra tout donner et prendre plus de points que nos adversaires directs.»

La première de ces «finales» arrive samedi face à Winterthour. GC n’a pris qu’un point sur neuf contre la lanterne rouge cette saison, avec deux défaites à la clé:

«Ce bilan est clairement insuffisant. La dernière défaite a été un vrai coup dur. On veut profiter de ce match pour se racheter», lance Amir Abrashi, qui revient après quatre matchs de pause.

Il sent d’ailleurs une autre énergie dans le vestiaire par rapport à la saison passée: «L’état d’esprit est excellent. Il y a une vraie cohésion, un bon équilibre entre tension et sérénité. Personne ne panique.»

Paul Bernardoni, Yverdon Sport

Le gardien français d’Yverdon Sport est déjà passé par plusieurs luttes pour le maintien dans son pays et connaît bien la recette du succès. «Du coeur et de la solidarité. Et on en a à Yverdon, c’est la première chose et c’est ce qui me rend relativement confiant. Maintenant, c’est entre nos mains, entre nos pieds, et on va devoir se battre jusqu’au bout. Je nous sens prêts, déterminés. Il le faut: le tour final, ce sont des batailles.»

La formule du championnat, et son calendrier déséquilibré, fait en sorte qu’Yverdon va disputer dans ce tour final trois rencontres à domicile, où il est bien plus à l’aise (21 points en 16 matches), et deux à l’extérieur. (12 en 17 rencontres). «Cela ne nous garantit rien, parce que nous allons affronter deux concurrents directs, GC et Winterthour, à l’extérieur. Donc au final, même si on reçoit une fois de plus, l’avantage supposé s’équilibre», tempère Paul Bernardoni.

Pourquoi est-il persuadé qu’YS va se sauver? «Parce que cette saison, on a pris des points contre chacun de nos adversaires, excepté Zurich. On est à la hauteur, on n'a peur de personne, et on sait qu'on peut battre chacune de ces cinq équipes. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, on doit faire des points. Peu importe le contexte, peu importe la manière. On a l’état d’esprit pour.»

Luca Zuffi, FC Winterthour

À 35 ans, Luca Zuffi continue de mener le FC Winterthour avec calme et détermination. Le vice-capitaine prépare ce qu’il appelle sans détour les «cinq matches de finale» du tour de relégation. «On a déjà vécu ce genre de situations ces dernières semaines, ce n’est pas nouveau pour nous.»

Combien de fois a-t-on cru Winterthour condamné cette saison? «On nous a enterrés de partout», sourit Luca Zuffi. «Mais on n’a jamais cessé d’y croire.»

Cette capacité à résister à la pression, le club la cultive depuis longtemps. Même après une 6e place l’an passé. «Cette saison-là a presque faussé la perception de ce qu’est vraiment notre réalité», explique-t-il. «Nous, les joueurs, savions dès le début que ce serait à nouveau très serré.»

Et pourquoi Winti a-t-il les moyens de se maintenir? «On a pris confiance ces dernières semaines, on connaît le combat pour la survie, le groupe vit bien et on a encore trois matches à la maison», résume Luca Zuffi.

Touché à la cuisse, il pourrait manquer la rencontre de samedi contre GC. Mais une chose est sûre pour lui: «J’ai décidé de continuer encore une saison à Winterthour. Peu importe la ligue dans laquelle on joue.»