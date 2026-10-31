Servette tremble pour son buteur Kingstone Mutandwa, touché au genou

«Je ne suis pas très optimiste». Tels ont été les mots de Jocelyn Gourvennec en conférence de presse au sujet de la blessure de son buteur Kingstone Mutandwa, sorti sur civière à Saint-Gall après avoir été touché au genou.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ça va, brother?», s'est inquiété un jeune joueur du Servette FC auprès de Kingstone Mutandwa, juste avant que celui-ci monte dans l'ascenseur du stade du FC Saint-Gall, ce samedi. Le buteur zambien du Servette FC est sorti en béquilles du vestiaire, après avoir quitté le terrain sur une civière à la 7e minute, et sa réponse a été sans équivoque. «No», a-t-il lâché, en faisant un signe évocateur de la tête.

L'avant-centre du Servette FC s'est blessé en tout début de match, sur une action offensive où il a essayé de marquer. Quelques secondes plus tard, Saint-Gall ouvrait la marque de l'autre côté du terrain et, sur l'engagement suivant, le numéro 7 a ressenti une nouvelle douleur et s'est allongé immédiatement, demandant le changement. Tiemoko Ouattara l'a remplacé et le buteur est sorti, sur civière, sous les applaudissements nourris du public saint-gallois.

«On n'est pas très rassurés»

«Son pied s'est planté dans la pelouse et c'est le genou qui a pris», a détaillé Jocelyn Gourvennec. «On n'est pas très rassurés sincèrement, mais on fera des tests dès demain pour voir exactement ce qu'il en est. On ne va pas faire de diagnostic ce soir, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas très optimiste», a grincé le technicien breton. «Est-ce que ce sera du court terme, du moyen terme, du long terme? On espère le meilleur», a prié le coach du SFC, rejoint dans le discours par Steve Rouiller.

«Quand je l'ai vu sur la civière, ça m'a fait de la peine. On espère le meilleur pour lui», a indiqué le capitaine du SFC, qui sait tout ce que l'avant-centre, auteur de sept buts sur les six derniers matches, apporte au collectif grenat.