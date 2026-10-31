Servette repart vaincu de «l'Enfer vert» et sans son buteur en série

Et si la plus mauvaise nouvelle pour le Servette FC n'était pas la défaite (2-1) subie à Saint-Gall ce samedi? Les Grenat pourraient en effet avoir perdu pour un bon moment leur buteur en série Kingstone Mutandwa, sorti sur civière à la 7e minute.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Plus de 16'500 spectateurs, dont 200 venus de Genève, c'est-à-dire très exactement l'autre bout du pays, une ambiance de folie, des écharpes qui tournent sans arrêt et ce vert absolument partout autour de soi, à ne plus savoir où regarder pour ne pas l'apercevoir, lui qui s'invite jusque dans les urinoirs: pas de doute, le SFC était bien à Saint-Gall ce samedi, où il s'est incliné (2-1) comme tant d'équipes avant lui et après lui, sans aucun doute. Le FCSG et son pressing si intense, ces milieux de terrain qui vous sautent à la cheville dès que vous recevez le ballon, le très agressif Lukas Görtler en chef de file, voilà ce qu'il fallait surmonter sur le terrain pour ce SFC qui se présentait fort de ses quatre victoires en cinq matches de Super League.

Et c'est peu dire que les Genevois se sont montrés à la hauteur de l'enjeu, eux qui ont eu bien plus de possession que leur adversaire et se sont montrés tout aussi dangereux sur l'ensemble de la partie. Clairement, les Grenat auraient mérité autre chose que la défaite ce samedi. Mais ils n'ont pas su l'éviter malgré une domination assez nette par moments.

Servette domine, Saint-Gall marque

Servette, désireux de ne pas laisser le FC Saint-Gall le presser haut d'entrée, a donné l'engagement comme le fait régulièrement le PSG, en envoyant le ballon en touche le plus près possible du poteau de corner. Les premières minutes, de fait, ont été dominées par les Grenat, qui se sont montrés dangereux à deux reprises devant le but de Lawrence Ati Zigi. Et c'est sur sa toute première incursion dans le camp genevois que Saint-Gall a pu ouvrir la marque grâce à une déviation de Carlo Boukhalfa juste devant Marco Burch (7e, 1-0)...

Kingstone Mutandwa sort sur civière à la 7e

Le SFC a subi un deuxième (gros) coup dur dans la foulée puisque Kingstone Mutandwa s'est blessé... sur l'engagement! En effectuant sa passe, le Zambien a ressenti une douleur qui l'a forcé à s'allonger, puis à demander le changement immédiat. Voilà les Grenat privés de leur buteur de l'extrême, lui qui restait sur sept buts inscrits lors des six derniers matches, toutes compétitions confondues.

Un début de match cauchemardesque, donc, mais le SFC restait performant dans le jeu, après un moment de flottement bien compréhensible, et aurait mérité d'égaliser à la 33e. Thomas Lopes a bien joué le coup en décalant Jesper Karlsson, mais la frappe du Suédois a été sauvée du bout des doigts par le gardien ghanéen du FCSG. L'ailier gauche aurait dû, ou en tout cas pu, être plus clinique sur ce coup. 1-0 pour Saint-Gall à la pause.

Main de Bradley Mazikou, 2-0 pour Saint-Gall

Servette a bien entamé la deuxième période, mais une faute de main bien malheureuse de Bradley Mazikou à la 65e à la suite d'une longue touche saint-galloise a permis à Lukas Görtler de doubler la mise sur penalty.

Jasper Karlsson réduit la marque

Les Genevois ont cependant bien réagi et sont revenus à la marque à la 82e grâce à une frappe puissante de Jesper Karlsson, à la réception d'une belle ouverture de Marco Burch. Du bel ouvrage pour le 2-1! Les dernières minutes ont été un long siège du but de Lawrence Ati Zigi, sans malheureusement pour eux que les Genevois n'arrivent à tromper le gardien saint-gallois. Dommage, car il y avait largement la place pour éviter d'effectuer le long trajet retour en ruminant cette défaite.

Prochaine étape pour les Grenat, la réception de Zurich dimanche prochain à 16h30 à la Praille. Ensuite, il sera temps de laisser la place aux équipes nationales le temps d'un week-end.