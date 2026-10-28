Kingstone Mutandwa, le buteur qui change la vie du Servette FC

Il a marqué lors de chacun des cinq derniers matches de Super League, avec un doublé en Coupe au passage! Kingstone Mutandwa a pleinement réussi ses débuts avec le Servette FC et impressionne ses coéquipiers non seulement par ses buts, mais aussi par son engagement.

«Contre Sion, à un moment du match, je me suis dit: mais le gars, c'est Didier Drogba!» La confidence vient d'un joueur du Servette FC, impressionné par l'abattage, la domination physique et l'état d'esprit de son coéquipier Kingstone Mutandwa, des qualités qui vont bien au-delà de son efficacité devant le but. Mais si le Zambien est aussi apprécié à Genève, alors qu'il vient à peine d'arriver, ce n'est pas seulement parce qu'il est un joueur d'équipe, mais aussi parce qu'il marque. Souvent.

Samedi, alors que Servette craignait de perdre deux points contre Vaduz, c'est lui, Kingstone Mutandwa, qui a surgi dans la nuit et à l'approche des arrêts de jeu pour offrir la victoire au SFC contre ces coriacles Liechtensteinois. Un but salvateur pour Servette de la part d'un avant-centre qui a désormais marqué lors de chacun des cinq derniers matches de championnat! Sans oublier son doublé en Coupe à Rotkreuz intercalé au milieu.

À 23 ans, l'attaquant prêté par Cagliari (est-il déjà l'heure de reparler des modalités pour une éventuelle option d'achat?) réussit donc pleinement ses débuts et séduit grâce à ses buts, mais aussi en raison de son implication dans le jeu. L'évolution par rapport à Florian Ayé, qui était parfait dans l'état d'esprit et le travail mais peu efficace devant le but, est une évidence.

Le profil qui manquait aux Grenat

Pour Steve Rouiller, l'arrivée du Zambien a apporté une dimension supplémentaire à l'attaque servettienne. «C'est un profil qui nous manquait un petit peu. Il a toutes les qualités pour être un très bon attaquant dans ce championnat. Et on voit qu'il est en confiance en ce moment.»

Le défenseur central valaisan est heureux d'avoir trouvé un bon point d'appui pour ses relances longues (même si l'avant-centre a encore un peu déchet dans cet exercice dos au but), mais aussi de la vitesse et une qualité de finition qui fait la différence. Autant de qualités qui permettent à Servette de disposer d'une solution supplémentaire dans les trente derniers mètres, mais aussi de mieux valoriser le travail du collectif. «Je ne sais pas s'il va marquer à chaque match, mais ça nous permet de souffler derrière, on peut compter sur lui», assure-t-il.

Encore une marge de progression

Jocelyn Gourvennec, lui, insiste sur la rapidité avec laquelle son nouvel attaquant s'est imposé. Le technicien breton apprécie lui aussi autant son efficacité que son état d'esprit. «Il a été important très vite. Il a une excellente mentalité», souligne-t-il.

Passé par l'Italie, où il a découvert les exigences du football de haut niveau avec Cagliari, puis par l'Autriche, et ne saison prolifique à Ried, le Zambien a accumulé de l'expérience qui ont aidé à son intégration rapide. «C'est déjà un joueur d'un très bon niveau, qui a encore de la marge de progression», prévient Jocelyn Gourvennec, qui apprécie son jeu sans ballon et n'exclut pas de l'associer, plus tard, à David Datro Fofana lorsque celui-ci sera revenu de blessure. «Ce qui est sûr, c'est que Kingstone est un attaquant d'axe, c'est son poste. Il est bon dans le jeu sans ballon, et c'est dur pour un défenseur de l'avoir dans sa zone.»

Discret dans le vestiaire pour l'instant

Dans le vestiaire, le Zambien ne cherche pas particulièrement la lumière pour l'instant, se contentant de celle du terrain. «C'est quelqu'un qui est un peu discret, mais qui s'est très bien intégré au groupe», dévoile Steve Rouiller. «Et sur le terrain, il donne tout. C'est la meilleure manière de s'intégrer.»

Thomas Lopes, le numéro 10 servettien, apprécie lui aussi cette personnalité. Une relation technique évidente est d'ailleurs en train de se construire entre les deux hommes, qui échangent en anglais. «Avec Kingstone, on essaie de combiner et de trouver une certaine relation à l'entraînement pour la reproduire en match. J'aime beaucoup travailler avec lui. C'est un tueur devant le but. Il veut faire du mieux possible, aider l'équipe et fait beaucoup d'efforts. Il court beaucoup sur le terrain. J'adore sa mentalité.»

«Il a mis le curseur très haut, très vite»

Reste maintenant à maintenir cette régularité sur la durée, bien sûr, et le staff du Servette FC a un exemple voisin à observer pour bien se rendre compte que l'état de grâce d'un buteur ne dure pas forcément éternellement. A quelques kilomètres de Genève, le LS a accueilli Omar Janneh en janvier dernier et le buteur espagnol marquait sur chaque tir cadré, littéralement, alors qu'il venait à peine d'arriver. Son efficacité, et ses performances, ont décliné au il des semaines et son manque de confiance est aujourd'hui aussi flagrant qu'inquiétant.

Jocelyn Gourvennec attend donc de son attaquant zambien qu'il conserve son exigence au quotidien et continue d'enchaîner les prestations de haut niveau, tout en l'accompagnant au mieux. Car, si ses statistiques sont pour l'heure excellentes, l'entraîneur grenat sait que son joueur peut encore progresser. «Il a mis le curseur très haut très vite. Maintenant, il faut durer», observe-t-il.

Steve Rouiller encourage son coéquipier: «Il est bien parti pour faire une très bonne saison au niveau des stats. Je suis sûr qu'il va nous faire beaucoup de bien jusqu'en mai.» Prochaine étape pour Servette et son buteur de feu: samedi dans l'enfer vert de Saint-Gall. Un bel écrin pour continuer à briller et à marquer, encore et encore.