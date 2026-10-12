Avec Kingstone Mutandwa, Servette a trouvé plus qu'un buteur

Kingstone Mutandwa a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matches. Mais, surtout, l'avant-centre zambien du Servette FC fait énormément de bien à son équipe dans le jeu, lui qui est très complet.

Il y a eu ce penalty, bien sûr, transformé comme un vrai buteur, en force sous la barre, et cette célébration rageuse face à la Section Grenat. Un penalty comme on les aime, sans course d'élan ridicule et frappé avec conviction. Kingstone Mutandwa avait visiblement très envie de couronner sa belle prestation face au FC Sion d'un but, même sur penalty, et il l'a prouvé en ne laissant à personne d'autre que lui le soin de porter la marque à 3-0 ce samedi.

Quatre buts en quatre matches

«C'est un buteur, qui a une très bonne frappe et n'hésite pas à prendre sa chance», l'a complimenté Jocelyn Gourvennec, conquis comme tous les spectateurs par sa nouvelle recrue à la pointe de l'attaque. Voilà désormais le nouvel avant-centre du SFC sur une belle série de quatre buts en quatre matches (Lausanne, Thoune et YB à l'extérieur, Sion à la maison). Le voici déjà dans le rythme, et même mieux, de son dernier exercice en Autriche, avec le SV Ried (14 buts en 29 matches).

Mais, surtout, le Zambien ne fait pas que scorer. Loin de là. «Même s'il n'a pas marqué dans le jeu ce soir, il a été très précieux», a relevé son entraîneur, juste après la victoire face à Sion. Il y a eu ces trois tirs très dangereux («Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se mettre en position»), mais il y a surtout eu tout ce jeu dos au but, ces déviations et cette capacité à garder le ballon pour gagner du temps et permettre au bloc genevois de se resserrer. Un travail de l'ombre, pas forcément toujours visible, mais très précieux. Et très valorisé par ses partenaires et son entraîneur.

Jocelyn Gourvennec aime les avant-centres complets

«Il a été très bon dans le jeu, oui. Il est vraiment très complet, peut garder le ballon grâce à son physique et sa technique, mais aussi prendre la profondeur. Il nous amène beaucoup de variété», se réjouit Jocelyn Gourvennec, qui apprécie ce genre d'avant-centre, puisqu'il préférait Florian Ayé à Samuel Mraz lorsque les deux hommes étaient en concurrence. Le Slovaque est un pur numéro 9, bien plus efficace que le Français, mais aussi beaucoup moins complet. Et, pour le style de jeu qu'il veut voir son équipe pratique, le technicien breton a besoin d'un avant-centre qui puisse participer à l'expression collective de son équipe plutôt que «simplement» finir les actions. Kingstone Mutandwa a complètement ce profil et, en plus, il est parti sur des bases d'efficacité remarquables.

Les automatismes vont encore se parfaire

En ce qui concerne le premier point, il n'y a pas de raison qu'il baisse de pied, au contraire. Plus il connaîtra ses coéquipiers, plus les automatismes seront présents, plus Servette sera redoutable offensivement. Son entente avec ses ailiers Jasper Karlsson et Mathis Lambourde est ainsi porteuse de gros espoirs. Et donne envie d'en voir beaucoup plus.

Pour le deuxième point, par contre, son efficacité actuelle, difficile de l'imaginer tenir ce rythme d'un but par match sur la durée. Ou alors Servette aura fait le coup du siècle, même si le Zambien n'est pour l'heure que prêté par Cagliari, avec option d'achat pour le club grenat.