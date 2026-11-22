Le Servette FC a dominé le FC Sion pendant quinze minutes ce samedi à Tourbillon. Ensuite? Lumière éteinte, tant individuellement que collectivement. à deux ou trois exceptions près. La manière dont les Grenat ont sombré et se sont logiquement inclinés (2-0) soulève de nombreuses questions.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Jemy Sida a été le plus dangereux de nos offensifs.» En une phrase après la défaite 2-0 du Servette FC à Sion samedi, Jocelyn Gourvennec a fait coup double: d'un côté, il a complimenté son jeune attaquant de 19 ans pour sa première titularisation en Super League, même s'il n'a de loin pas fait tout juste. Et de l'autre, il a aussi (et surtout?) mis un sacré taquet aux trois joueurs qui étaient censés soutenir le jeune avant-centre, au sens tactique du terme, à savoir (le fantôme de) Jesper Karlsson, Thomas Lopes et Mathis Lambourde.

Si le jeune meneur de jeu a eu le mérite de beaucoup travailler et de réussir quelques gestes techniques, les prestations des deux ailiers ont été largement insuffisantes ce samedi à Tourbillon, et le constat peut même aller jusqu'à «inquiétantes». Comme si l'absence de Kingstone Mutandwa pesait tellement sur le moral de l'attaque genevoise qu'elle rend tout le monde moins performant. Beaucoup moins performant, même. Et pas question d'en faire un cas isolé, car la production offensive du SFC face à Zurich avant la trêve (0-0) a elle aussi été largement insuffisante.

La lumière s'est éteinte dès la 20e

Le fait est que Servette a sombré individuellement et collectivement ce samedi sur le terrain du FC Sion après quinze premières minutes très encourageantes. Jemy Sida, très remuant, a fait très mal à Kreshnik Hajrizi et Servette aurait largement pu mener au score, mais, dès que Sion a trouvé la solution pour contrer la vitesse du jeune attaquant, la lumière s'est éteinte côté grenat. En l'absence de Timothé Cognat et de Miroslav Stevanovic, aucune étincelle, aucune passe qui casse les lignes. Rien.

Sion a laissé passer l'orage en début de match sans concéder l'ouverture du score, et Didier Tholot avait prévu son coup. «Servette marque 55% de ses buts dans la première demi-heure. On ne voulait pas faire la même erreur qu'à l'aller et nous faire transpercer. Alors, on a resserré les lignes et on a assumé de leur laisser le ballon», a expliqué l'entraîneur du FC Sion. Une stratégie tout de même risquée, car Servette aurait très bien pu ouvrir la marque avec plus de réalisme ou un Anthony Racioppi moins inspiré dans le but valaisan. Mais ensuite, dès la 20e, il n'y a plus eu qu'une équipe sur le terrain.

Un milieu de terrain largement insuffisant

Et ce constat, forcément. interroge, bien au-delà de l'apathie de la ligne de trois derrière Jemy Sida. Que dire de la prestation des deux milieux de terrain Pedro Naressi et Jarell Simo, sinon du mal? Le Brésilien était à côté de la plaque ce samedi, tandis que le jeune milieu de terrain a joué à l'envers et a perdu un ballon atroce sur le 1-0 valaisan. Jocelyn Gourvennec a sans doute réagi trop tard face à ce naufrage, tant le milieu de terrain genevois se faisait dominer par la justesse technique d'Ali Kabacalman et l'abattage de Baltazar Costa. David Douline aurait-il dû entrer plus tôt pour apporter son expérice et un peu d'équilibre? Sans doute.

Même si le fait d'avoir plusieurs blessés parmi ses titulaires est une excuse recevable pour Jocelyn Gourvennec, le manque de solutions n'est pas une fatalité et le coach a sans doute manqué d'un peu de lucidité dans la lecture du match. Arriver à 0-0 à la pause était un miracle, rendu possible uniquement grâce aux huit (!) arrêts de Léo Besson et au but annulé du FC Sion dans les arrêts de jeu pour un hors-jeu bien réel. L'avertissement était sans frais, mais Servette avait été tellement dominé dans le jeu depuis la vingtième qu'il aurait sans doute été opportun d'apporter d'autres idées pendant la pause.

«On n'est pas repartis sur de bonnes bases»

«On a démarré très fort, comme il y a un mois à Genève contre le même adversaire, mais Anthony Racioppi a fait des arrêts énormes. On a eu la construction du jeu, mais on a petit à petit laissé Sion revenir dans le match. On a alors donné trop de ballons faciles à l’intérieur du jeu et comme ils sont très forts en transition, ils ont pris confiance au fil de nos erreurs, Léo a alors fait beaucoup d’arrêts et c’est assez heureux qu'on soit arrivés à 0-0 à la pause. Ensuite, on n’est pas repartis sur de bonnes bases, et on a eu du mal à peser offensivement, on a eu trop de déchets à l’approche du but adverse», a analysé Jocelyn Gourvennec. Le fait d'avoir attendu l'heure de jeu pour réagir dans sa composition n'a pas contribué à donner un nouvel élan, bien au contraire.

Des latéraux qui ont sombré

Si l'attaque a été transparente et le milieu transpercé, la défense n'a pas été bien plus performante, notamment sur les flancs où Lilian Njoh et Houboulang Mendes ont pris l'eau à chaque voyage, surtout le premier nommé face à Ilyas Chouaref. La défense centrale peut elle échapper à la critique, surtout Marco Burch. Steve Rouiller, toujours aussi important et globalement à la hauteur, a en effet été dévancé par Rilind Nivokazi sur le 2-0 sédunois et peut s'en vouloir, contrairement à Léo Besson, auteur d'un match énorme et qui ne pouvait rien faire sur les deux buts.

Servette doit maintenant réagir dans le derby contre Lausanne après cette prestation indigente durant septante minutes et l'une des seules bonnes nouvelles de la soirée réside dans l'entrée de David Datro Fofana, lequel avait vingt minutes dans les jambes et les a bien mises à profit. C'est déjà ça, peut-être, mais c'est surtout bien peu.