Le FC Sion a dominé Servette à Tourbillon (2-0), samedi soir. Un succès mérité qui met fin à une longue période sans victoire sédunoise dans le derby du Rhône.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Les supporters valaisans avaient envie de manger de l’aigle genevois et l’ont fait savoir à leurs joueurs via un tifo représentant un Valaisan affamé dévorant un rapace grenat. En même temps, il est compréhensible que la faim ait pu se faire ressentir côté sédunois. Car cela faisait quinze matches que le FC Sion n’avait plus battu Servette. À Tourbillon, la dernière victoire valaisanne remontait même au 21 novembre 2020. Autant dire que les Sédunois avaient à cœur de briser le signe indien devant leur public (chaud comme la braise, évidemment) samedi soir.

Pour ce derby qui sentait, comme d’habitude, la poudre, les coachs des deux équipes avaient procédé à un coup de bluff chacun à la pointe de leur attaque. Didier Tholot préférait Rilind Nivokazi (trois buts lors des deux derniers matches de championnat) à Winsley Boteli – pourtant buteur avec la Nati lundi dernier à Saint-Gall. Pendant que son compatriote Jocelyn Gourvennec misait sur Jemy Sida, 19 ans et 32 minutes en pro.

Le festival Léo Besson

Les Servettiens auraient pu bien vite couper l’appétit sédunois. À la 7e, un centre parfait de Thomas Lopes trouvait Jarell Simo dans la surface. Le milieu genevois réussissait sa reprise, mais Anthony Racioppi détournait d’un superbe arrêt réflexe. Trois minutes plus tard, c’est Jemy Sida qui chipait un ballon dans les pieds de Kreshnik Hajrizi, coupable d’un dribble trop audacieux derrière sa jambe d’appui. Le No 38 du Servette FC avait alors le but ouvert devant lui. Mais son tir du gauche était trop timide et le portier sédunois pouvait sauver sur la ligne, du pied.

Le jeune titulaire surprise venu du Havre continuait de faire tourner en bourrique son adversaire direct dans les minutes qui suivaient. Mais la tendance changeait, petit à petit. Sion combinait bien sur les ailes, se procurait ses premières occasions et obligeait Léo Besson, titulaire dans le but genevois, à enchaîner les parades. Le portier genevois dégoûtait, tour à tour, Théo Berdayes (25e), Donat Rrudhani (27e et 31e) et Rilind Nivokazi (31e), d’arrêts très solides sur sa ligne.

Sion croit ouvrir le score, puis l'ouvre vraiment

Vous l’avez lu, le match était plaisant, les occasions pleuvaient et le premier but semblait tout proche. Mais Lukas Fähndrich, arbitre du soir, a alors eu un problème technique, visiblement lié à son oreillette. Une pause forcée de trois minutes (de la 33e à la 36e) et le rythme du match retombait quelque peu. Ce, jusqu’au temps additionnel. Le FC Sion faisait exploser Tourbillon d'un but sur corner. Théo Berdayes pensait être, une nouvelle fois, le héros local. Mais la VAR a finalement annulé la réussite sédunoise, la faute à un hors-jeu de Baltazar Costa. Le score était, étonnamment, de 0-0, à la pause.

Si le premier but du match n'était (juste) pas tombé avant la pause, il est arrivé au retour des vestiaires. Et, logiquement, d'un centre sédunois. Numa Lavanchy adressait un ballon flottant dans la surface servettienne et trouvait la tête de Donat Rrudhani. Celle-ci entrait tranquillement dans le but genevois, en touchant le poteau. On jouait alors la 50e et, cette fois, les 10'800 supporters présents à Tourbillon (moins le parcage servettien) pouvaient fêter le 1-0 des leurs.

Rilind Nivokazi justifie sa titularisation

Jocelyn Gourvennec tentait de réagir en apportant du sang neuf (entrées de Bradley Mazikou et David Douline). Mais les essais de Jesper Karlsson (63e) et Jemy Sida (65e et 68e) étaient bien trop écrasés pour espérer quoi que ce soit. De son côté, le FC Sion poursuivait son bon travail: quelques combinaisons bien senties en attaque et un repli défensif sérieux.

Dans la continuité, à la 69e, un centre parfait d'Ilyas Chouaref permettait à Rilind Nivokazi d'inscrire le but du break d'une tête plongeante de toute beauté. Préféré à Winsley Boteli en pointe, le buteur kosovare donnait raison à Didier Tholot juste avant de céder sa place à son remplaçant.

Le score de 2-0 restait inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Six ans plus tard, le FC Sion renouait avec la victoire dans le derby du Rhône à Tourbillon. Les fans sédunois pouvaient rentrer chez eux rassasiés.