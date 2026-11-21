Après sept matches sans victoire face à Servette, Didier Tholot a enfin remporté ce samedi (2-0) un derby du Rhône avec le FC Sion. Une victoire que le tacticien dédie aux supporters sédunois.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi soir, Sion a, enfin, vaincu le signe indien. En battant Servette 2-0, les Sédunois ont mis fin à une série de quinze matches sans victoire face au rival. Cela faisait même depuis novembre 2020 que Tourbillon n’avait plus fêté de succès dans le derby du Rhône depuis novembre 2020. Si le FC Sion a brisé la malédiction, c’est aussi le cas de son coach, Didier Tholot.

A lire aussi Avec vidéo Super League Des supporters rassasiés Six ans après, le FC Sion domine Servette à Tourbillon

Le tacticien français, avant cette victoire contre Servette, n’avait jamais battu les Grenat, en sept confrontations (4 nuls, 3 défaites). «Ça fait du bien d’en gagner un», souriait-il après la rencontre. Offrir ce succès aux fans valaisans tenait à cœur au «légendaire entraîneur du FC Sion» (présenté comme tel par le speaker au début des rencontres). «J’ai un rapport particulier avec le public. Depuis que je suis revenu, je n’avais pas réussi à leur amener cette victoire dans un derby. Quand tu arrives à le faire, c’est un soulagement», continue-t-il.

«On travaille pour ça»

Les ultras sédunois ont boosté l’équipe de Didier Tholot dès la sortie de son bus, dixit Jan Kronig, l’un des héros de cette victoire logique. «Elle fait du bien. On voulait donner ça à nos supporters», confirme Anthony Racioppi, lui aussi très à son affaire face à Servette.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Pour décrocher ce succès crucial, Didier Tholot a aussi choisi de modifier ses plans par rapport au premier match de la saison entre les deux équipes, lourdement perdu à Genève (3-0). «On a décidé de leur laisser un peu le ballon, ce qu’on n'avait pas fait à l’aller, on avait été les chercher haut», détaille-t-il. Après la défaite à la Praille, le FC Sion avait fait le constat qu’il prenait «trop de buts dans les dix premières minutes». Ce problème est désormais réglé, et même un peu plus: «Depuis, on a pris un seul but», lance Didier Tholot.

Avec cette victoire méritée dans le derby du Rhône, Sion renforce encore un peu plus sa troisième place. Et pourrait dépasser YB (2e) en cas de victoire dimanche prochain, à Tourbillon. Un gros morceau, qui ne fait pas peur à Didier Tholot. «On travaille pour ça, pour aller le plus haut possible», conclut-il. Et après avoir, enfin, terrassé le Servette FC, rien ne semble trop grand pour les Sédunois.