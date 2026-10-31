Servette a eu la maîtrise ce samedi à Saint-Gall, mais pas les points

De l'avis de son entraîneur et de son capitaine, Servette a été bien mal payé ce samedi à Saint-Gall avec cette défaite 2-1 un brin sévère. Les Grenat n'ont pas livré un mauvais match, loin de là.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si le gros coup dur de la soirée a évidemment été la blessure potentiellement grave de Kingstone Mutandwa, touché au genou en début de match, le SFC n'a pas complètement perdu sa soirée à Saint-Gall. Certes, la défaite (2-1) est venue assombrir encore un peu plus le tableau, mais le niveau de jeu réjouissant affiché par le SFC avait de quoi l'embellir un peu. Même si rien ne remplace les points.

«Je suis évidemment déçu. Au-delà des vingt premières minutes où on a subi, je trouve qu'on a fait un très bon match», a réagi Jocelyn Gourvennec, qui a même mieux aimé la prestation de son équipe que celle de la saison dernière lorsque, menés 0-2, les Grenat s'étaient imposés 4-2 dans «l'enfer vert». «On n'a pas réussi à le faire cette fois, mais on a mieux joué que l'année dernière», a assuré le coach, lequel était sûr que son équipe allait revenir dans les tout derniers instants, après le joli but de l'espoir signé Jesper Karlsson (83e, 2-1).

«On ne méritait pas de perdre aujourd'hui»

«J'étais sûr qu'on allait égaliser! On a tout fait pour et je pense qu'on ne méritait pas de perdre aujourd'hui», a-t-il enchaîné. «Ce n'est jamais facile de jouer sous pression avec ce marquage individuel constant, mais on l'a bien fait. Le match a été vivant, plaisant à suivre pour les spectateurs. Mais j'aurais préféré le gagner...»

Son capitaine Steve Rouiller partageait cette frustration. Interrogé par Blick après la rencontre, le défenseur central a lui aussi estimé que Servette avait livré «une belle prestation malgré la défaite».

Plus de maîtrise que contre Vaduz la semaine dernière

«On n'a pas su concrétiser nos occasions. On est revenus en deuxième période avec de très bonnes intentions en deuxième mi-temps et je pense qu'on aurait pu revenir au score. Le penalty nous a fait mal, mais on a réagi derrière et on a pu pousser. Sur l'ensemble du match, on a eu beaucoup de maîtrise», a-t-il relevé. Servette, c'est sûr, a proposé un match différent par rapport à la victoire arrachée face à Vaduz (2-1) voilà une semaine. «Ce sont deux matches différents, c'est sûr. Ici, à Saint-Gall, ce sont souvent des matches ouverts, face à une équipe qui a beaucoup de cœur. On a réussi à les faire douter, mais au final, on repart sans rien.»

Plusieurs joueurs du Servette FC sont entrés aux vestiaires en pestant à voix haute contre l'arbitrage de Mirel Turkes. Fâchés contre le penalty accordé aux Saint-Gallois pour une faute de main de Bradley Mazikou? Qu'en pense le capitaine du SFC? «Non, je ne crois pas. Le penalty, c'est un fait de jeu. Nos critiques contre l'arbitrage, c'est plutôt sur un certain laisser-aller au niveau du temps. Il aurait pu rajouter un peu d'arrêts de jeu à la fin, il a très vite arrêté le match alors qu'il y avait eu des interruptions juste avant. Et globalement, il a beaucoup laissé jouer pour Saint-Gall, pas pour nous. Il a aussi sorti les cartons plus vite pour nous que pour Saint-Gall», a relevé très calmement Steve Rouiller, sans en rajouter.