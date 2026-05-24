Enrico Maassen se méfie énormément de la qualité offensive du FC Stade-Lausanne-Ouchy. Oui, son équipe de Saint-Gall est favorite, admet le technicien allemand. «Mais cela ne veut pas dire que nous allons gagner», prévient-il.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy n'a pas eu à organiser de conférence de presse ce samedi, même si celle-ci est obligatoire à la veille d'une finale de Coupe de Suisse. Mais pas de panique: le SLO n'a pas enfreint le règlement. Vu qu'un seul journaliste de presse écrite était présent à l'heure fixée (15h15), le club stadiste a décidé de parler aux médias au bord du terrain, ce qui convenait parfaitement aux caméramen et journalistes de la RTS et de la SRF, les seuls deux autres médias représentés... Les journalistes saint-gallois n'ont donc même pas eu la courtoisie de venir dans l'après-midi au Wankdorf, eux qui étaient présents en masse à 18h pour la conférence de presse d'Enrico Maassen et de Lukas Görtler.

«Etre favori ne signifie pas que nous allons gagner»

«La salle de presse est pleine! Enfin, presque pleine...», s'est amusé l'entraîneur du FC Saint-Gall, lequel entend bien profiter de l'événement. «On remarque l'euphorie dans notre environnement. L'intérêt est grand autour de cette finale». Le technicien allemand accepte d'ailleurs bien volontiers l'étiquette de favori. «Oui, nous le sommes, nous n'allons pas le cacher. Mais être favori ne signifie pas que nous allons gagner le match. Nous aurons besoin d'une superbe performance», assure celui auquel il n'a pas échappé que le SLO avait éliminé Grasshopper, Winterthour et Lucerne sur le chemin du Wankdorf.

«Nous sommes allés les visionner en direct du stade à Vaduz. Et nous avons bien sûr fait beaucoup de travail à la vidéo», a-t-il indiqué, comme pour prouver qu'il ne prenait pas l'adversaire de haut. «Offensivement, ils sont au niveau de la Super League. Ils sont très forts sur coup de pied arrêté et, sur les côtés, ils ont des joueurs qui peuvent faire très mal en un contre un. Nous devrons bien défendre, c'est sûr», a enchaîné Enrico Maassen.

Le SLO sera-t-il aussi offensif que d'habitude?

Le SLO est réputé pour son pressing haut et l'énergie folle mise sur le terrain. Un peu comme Saint-Gall, d'ailleurs. Mais la grosseur de l'événement pourrait-il faire déjouer les Stadistes? L'entraîneur du FC Saint-Gall n'exclut pas ce scénario et assure s'attendre à tout. «On verra dimanche. Je pars du principe qu'ils vont essayer de jouer comme d'habitude, c'est-à-dire très vite, en essayant de placer leurs joueurs de un contre un dans les meilleures dispositions. Mais c'est une finale, tout peut se passer. On sera prêts à tous les scénarios. Peut-être qu'ils seront plus défensifs que d'habitude. Peut-être pas.» Le SLO devrait s'aligner en 3-4-3, si l'on se fie aux compositions d'équipe depuis la blessure de Johan Nkama, mais Dalibor Stevanovic ne s'interdit rien.

Du côté du FC Saint-Gall, une inconnue concerne le côté gauche. Blessé dernièrement, l'international suisse Christian Witzig est de retour. «C'est une option, oui. Mais Mihailo Stevanovic a été performant à ce poste les derniers matches. Un des deux sera titulaire.»

Saint-Gall a perdu ses quatre dernières finales

Le fait que cette finale se joue sur synthétique ne plaît pas à tout le monde, mais Lukas Görtler n'a pas souhaité en rajouter. «Cela ne sert à rien. Ma position est connue et elle est claire, mais ça ne sert à rien d'en parler un jour avant la finale. Après, je peux tout de même rappeler un fait: nous n'avons jamais perdu sur synthétique cette saison...» En six matches à Berne, Thoune et Lausanne, Saint-Gall s'est en effet imposé quatre fois et a obtenu deux nuls. «Cette série-là, je ne veux pas qu'elle s'interrompe.» Le SLO en verrait bien une autre continuer: Saint-Gall a perdu ses quatre dernières finales de Coupe de Suisse.



