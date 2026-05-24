L'arbitre Luca Cibelli sera équipé d'une caméra lors de la 101e finale de la Coupe entre Stade-Lausanne-Ouchy et Saint-Gall ce dimanche. L'ASF souhaite utiliser régulièrement cette nouvelle technologie en Coupe à partir de la saison prochaine.

Révolution: l'arbitre de la finale de la Coupe sera équipé d'une caméra!

Révolution: l'arbitre de la finale de la Coupe sera équipé d'une caméra!

Lucas Werder

La 101e finale de la Coupe de Suisse offrira une grande première aux téléspectateurs. Dimanche, à l’occasion du duel entre le FC Stade Lausanne-Ouchy et Saint-Gall, un arbitre sera équipé d’une caméra embarquée pour la toute première fois en Suisse.

Grâce à cette «RefCam», la télévision suisse bénéficiera d’un angle inédit intégré à la retransmission en direct. Les images devraient notamment être utilisées lors des ralentis des actions dangereuses et des buts.

La caméra sera portée par l’arbitre fribourgeois Luca Cibelli. Les spectateurs pourront ainsi vivre certaines séquences depuis la perspective même de l’homme en noir.

Mais cette innovation ne devrait pas se limiter à la finale de dimanche. Selon les informations de Blick, l’Association suisse de football prévoit, en collaboration avec son partenaire arbitrage Dextra, de lancer dès la saison prochaine un nouveau format vidéo destiné aux réseaux sociaux. À terme, la «RefCam» ne diffuserait pas seulement des images, mais également les échanges audio entre arbitres et joueurs.

Des séquences déjà virales en Allemagne

Cette technologie avait été testée pour la première fois il y a deux ans en Bundesliga. À l’époque, une autorisation spéciale de l’International Football Association Board (IFAB) avait été nécessaire.

Lors de la saison écoulée, une trentaine de rencontres des trois premières divisions allemandes, de la Bundesliga féminine et de la Coupe d’Allemagne ont été disputées avec cette caméra embarquée. Plusieurs extraits sont récemment devenus viraux sur Instagram et TikTok, offrant des images spectaculaires et des échanges inédits avec des stars comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka ou David Raum.

Les amateurs de football du monde entier pourront également découvrir cette technologie cet été lors de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.



