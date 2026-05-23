Dalibor Stevanovic: «Il faudra montrer beaucoup de courage»

Le Stade Lausanne-Ouchy veut aborder sa finale de Coupe sans se laisser gagner par l’événement. Face au pressing de Saint-Gall, les Vaudois misent sur leur calme et leur courage.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Stade Lausanne-Ouchy n'a pas débarqué au Wankdorf pour admirer le décor. A la veille de la finale de Coupe de Suisse face à Saint-Gall, les Vaudois ont découvert un stade encore vide et presque silencieux. Rien à voir avec le vacarme qui les attend dimanche devant près de 30'000 spectateurs. Mais dans le camp lausannois, personne ne veut se laisser déborder par l'événement.

«Je ne permets à personne de s'enflammer», lâche Dalibor Stevanovic avec le ton calme de celui qui veut maintenir tout le monde sous contrôle. Le coach des Lions insiste: son équipe doit rester fidèle à ce qui l'a amenée jusqu'ici. «On a déjà réalisé de bons matches cette saison contre de bonnes équipes qu'on a éliminées. Je ne demande pas plus que ce qu'on a déjà montré.»

«Il faudra qu'on reste calmes»

Le SLO, qui espère remporter le premier titre majeur de son histoire, sait ce qui l'attend. Le FC Saint-Gall, deuxième de Super League derrière Thoune, et son pressing étouffant, ses courses incessantes, son jeu direct. «On joue contre une des meilleures équipes de Super League. Il ne faut pas négliger ça», souligne l'ancien international slovène, qui s'attend à un début de match compliqué. «Il faudra qu'on reste calmes. Surtout pendant les 20-30 premières minutes où je pense que Saint-Gall, comme à chaque match, va bien presser. Là, il faudra rester calmes, rester propres défensivement.»

Une fois l'orage passé, s'il a lieu, le SLO aura une carte à jouer. «Notre équipe aussi est agressive et dynamique. On est bons avec le ballon. On va avoir notre moment et, avec le ballon, il faudra montrer beaucoup de courage», annonce Dalibor Stevanovic, rejoint par Vasco Tritten.

Vasco Tritten, l'homme en forme du SLO

«Il va falloir répondre présent et je pense qu'honnêtement, on est prêts», estime le numéro 77 des Stadistes, prêt à faire mal à une nouvelle équipe de Super League. S'il a offert le but du 1-0 en quarts face à Lucerne, il a également permis au SLO de valider sa place en finale face à GC grâce à un superbe corner rentrant. En championnat, l'ailier reste sur trois buts et trois passes décisives lors des quatre derniers matches. «C'est vrai que je sors d'une bonne dynamique. Après, c'est de la Challenge League. Là, on est en finale de la Coupe, donc c'est totalement différent. C'est une autre compétition. Il ne faut pas prendre ça à la légère», tempère-t-il.

Reste que le SLO aura, notamment, besoin d'un Vasco Tritten au top de sa forme pour vaincre le FC Saint-Gall. Les Stadistes ont en tout cas pu compter sur l'expérience de quelques membres du groupe (Loïc Socka, Lion de Oliveira, Malko Sartoretti) déjà présents l'année dernière en finale avec le FC Bienne (défaite 3-1 face à Bâle). «Ils ont donné quelques conseils, quelques astuces. Après, on va arriver sans complexe et on va jouer notre football, celui qu'on joue d'habitude, qu'il y ait 30'000 personnes ou 500 à la Pontaise», assure Vasco Tritten, qui n'attend plus qu'une chose: le coup d'envoi du match.