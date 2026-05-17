Bastien Feller Journaliste Blick

Le 24 mai prochain, date de la finale de la Coupe de Suisse entre le Stade Lausanne-Ouchy et Saint-Gall, tout le Valais soutiendra les Brodeurs. La raison? En cas de victoire, le FC Sion serait qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League, fin juillet.

Depuis plusieurs semaines, dirigeants, membres du staff et joueurs valaisans ne manquent pas de répéter qu'ils seront les premiers supporters d'Enrico Maassen et de ses joueurs si nécessaire. Jeudi, après le nul 2-2 entre Sion et Lugano, Barthélémy Constantin a réaffirmé son parti pris et confié qu'il ne serait pas contre obtenir un maillot saint-gallois pour les soutenir pleinement.

Saint-Gall a bien reçu le message

«Je pourrais demander à Lukas Görtler de m’envoyer son maillot», souriait-il dans les travées de Tourbillon. Une phrase qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque ce dimanche, le capitaine du FCSG annonçait sur Instagram qu'un colis était en route. «J'ai vu que le message a été reçu du côté de la Suisse alémanique et je remercie Lukas de tout cœur pour ce maillot», a commenté le Valaisan après le nul du FC Sion à Berne, ce dimanche, en clôture du championnat (3-3).

Le portera-t-il devant sa télévision ou au stade dimanche prochain? «Je ne pourrai pas venir, je vais au Presstival à Bienne. Je vais devoir regarder une partie sur mon téléphone et l'autre à la maison», répond Barthélémy Constantin, qui croit aux chances des Brodeurs de soulever la Coupe. «J'ai confiance en Saint-Gall. C'est un grand club. Et en dehors de mon intérêt personnel pour la Coupe d'Europe, ils méritent de remporter à nouveau un trophée. Ils travaillent bien depuis plusieurs années et on voit qu'ils ont eu de la peine à gagner quelque chose. Là, ils en sont proches et je leur souhaite de la gagner pour tout ce qui a été fait.»

Les Valaisans recevront-ils un deuxième cadeau dimanche?