Sion devra compter sur Saint-Gall pour être européen

Le FC Sion termine sa saison par un nul à Berne (3-3) et à la quatrième place de Super League. Les Valaisans devront espérer un succès de Saint-Gall en finale de la Coupe pour jouer l’Europe.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les envois du fan shop du FC Saint-Gall direction le Valais pourraient être importants cette semaine. Le FC Sion, accroché à Berne et quatrième du championnat au classement final, jouera les qualifications pour la Conference League fin juillet si les Brodeurs s'imposent dimanche prochain au Wankdorf, en finale de la Coupe de Suisse face au Stade Lausanne-Ouchy.

Au Wankdorf ce dimanche (28'133 spectateurs, dont un secteur visiteur très bien rempli), les Sédunois n'ont donc pas pu accrocher la troisième place directement qualificative. Pour cela, il fallait que le FC Bâle accroche au minimum Lugano au Cornaredo.

Sion ouvre rapidement la marque, mais...

Les Valaisans débutaient bien la rencontre et profitaient d'une entrée en jeu catastrophique de Tanguy Zoukrou, qui remplaçait Gregory Wüthrich, sorti blessé après six minutes de jeu. Ilyas Chouaref profitait du désordre dans la défense bernoise pour lancer Josias Lukembila, qui se faisait faucher par le défenseur français d'YB. Donat Rrudhani, aligné au poste de latéral gauche en remplacement de Nias Hefti, suspendu, se chargeait de transformer le penalty (8e).

Sion montait ainsi sur le podium. Pour quelques secondes toutefois, puisque Lugano ouvrait la marque dans la foulée face au FCB. Le score en cours au Tessin ne comptait ensuite plus lorsque Young Boys égalisait par Dominik Pech (24e) et que Kevin Behrens doublait la mise face à des Bâlois en grande difficulté (défaite 4-0).

Lugano explose Bâle au Cornaredo

Et pour ne pas aider les Sédunois, Marvin Keller décidait de sortir le grand jeu pour empêcher Josias Lukembila (25e), puis Théo Berdayes (29e), de redonner l'avantage au FC Sion. Le score bougeait à nouveau au retour des vestiaires, lorsque Samuel Essende marquait le deuxième but bernois (50e). Winsley Boteli, dont l'avenir reste incertain, lui répondait dès son entrée en jeu et sur son premier ballon (59e).

La rencontre était très ouverte, allait d'un but à l'autre et les opportunités se multipliaient. Sur l'une d'elles, Alan Virginius, qui a causé beaucoup de problèmes à la défense valaisanne ce dimanche, enroulait parfaitement son essai et redonnait l'avantage aux Bernois (65e). Sion encaissait ainsi trois buts pour la première fois depuis la mi-décembre et un déplacement à Saint-Gall.

Le dernier mot revenait tout de même à la formation de Didier Tholot, qui égalisait dans les dernières secondes par Liam Chipperfield (90e).