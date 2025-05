Servette a bouclé la saison à la 2e place de Super League et rêve maintenant de Champions League. Mais entre les tours préliminaires relevés, l'effectif à renforcer et les incertitudes en coulisses, l’été s’annonce aussi exigeant qu’incertain.

Servette a un été chaud devant lui. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

L’hymne de la Champions League a résonné samedi au stade de Genève, juste après le spectaculaire match nul face au Lausanne-Sport (3-3). Dans l’enceinte, puis autour du stade, lors de la fête de fin de saison organisée par le club. Et pour cause: Servette a terminé à la deuxième place de Super League, synonyme de qualifications pour les tours préliminaires de la plus prestigieuse des compétitions de clubs dès la mi-juillet.

Mais le chemin s'annonce très long avant d’entendre officiellement cet hymne en match. Les Grenat devront en effet franchir trois tours pour atteindre la très lucrative phase de ligue. Deux suffiraient pour participer aux barrages, là où l’hymne est déjà diffusé et les maillots floqués de la fameuse «starball». Mais pour cela, il faudra écarter des adversaires coriaces dès le 2e tour de qualification: les Glasgow Rangers, le RB Salzbourg ou le Viktoria Plzen. Un défi déjà immense. Au 3e tour? Des équipes comme Benfica, Feyenoord ou encore Fenerbahce.

Un effectif à reconstruire

En attendant, le club genevois a plusieurs chantiers à mener. À commencer par son secteur offensif. Si Alioune Ndoye a montré de belles choses comme remplaçant d’Enzo Crivelli, il faudra lui trouver un concurrent digne de ce nom. Sur l’aile gauche, le club semble vouloir miser sur la jeunesse avec Tiemoko Ouattara et Keyan Varela pour succéder à Dereck Kutesa. Un pari audacieux, mais risqué à ce niveau. La venue d'un joueur plus confirmé pourrait être nécessaire si le club entend jouer les premiers rôles la saison prochaine.

À droite, Miroslav Stevanovic sort de la meilleure saison statistique de sa carrière (14 buts, 10 passes décisives). Mais à 35 ans (il les fêtera le 29 juillet), pourra-t-il encore maintenir ce rythme une saison de plus?

La défense non plus n’échappe pas aux interrogations. A 28 ans, Bradley Mazikou, automatiquement prolongé jusqu’en 2026, pourrait chercher un nouveau défi après deux bonnes saisons. À droite, Keigo Tsunemoto arrive en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé d'après les bruits qui courent. Dans l’axe, Kasim Adams, dont le contrat inclut une option, n’a de loin pas convaincu et Anthony Baron a dû dépanner au poste en fin de saison après la blessure de Steve Rouiller. Il est d'ailleurs permis de se poser des questions sur la capacité à enchaîner les matches qu'aura ce dernier, lui qui fêtera ses 35 ans le 30 juin. Renforcer ce secteur devient indispensable.

«Il faut prendre exemple sur Young Boys et Bâle»

À ces défis sportifs s’ajoute une instabilité en interne. Le directeur sportif, René Weiler, devrait quitter le club, selon «La Tribune de Genève». Et le budget, limité, pourrait freiner les ambitions européennes. Pas sûr, dans ces conditions, que le rêve de Champions League tienne longtemps. Celui d’une qualification pour une phase de groupe européenne, tout court, pourrait aussi être menacé. De quoi se demander si une troisième place finale, qualificative pour le barrage de l'Europa League en cas de victoire du FC Bâle en Coupe, n'aurait pas été une meilleure chose pour le SFC.

En championnat, Servette devra confirmer – voire faire mieux – la saison prochaine. Pour Dereck Kutesa, cela passera par un changement d’état d’esprit: «Il faut prendre exemple sur Young Boys et Bâle. Il ne faut pas avoir peur ni se cacher. Si tu veux être champion, tu dois l’assumer dès le départ».

Entre rêve européen et incertitude, l’été genevois s’annonce brûlant.