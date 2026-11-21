Le Servette FC est largement l'équipe dominante dans les derbys romands, et reste sur quinze matches sans défaite face au FC Sion! Jocelyn Gourvennec et ses joueurs ne veulent surtout pas que cette série s'arrête, pour leurs supporters comme pour eux.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On a plutôt des bonnes statistiques dans les derbys...», a lâché Jocelyn Gourvennec ce vendredi, à la veille de se déplacer à Sion pour y affronter le FC Sion. Le technicien breton a sorti cette phrase presque sans y toucher, sans appuyer son propos, mais en la glissant juste où il le fallait pour qu'elle soit entendue. Depuis son arrivée à Genève, voilà quatorze mois, le SFC n'a en effet perdu qu'une fois en neuf rencontres face à Sion et Lausanne, en janvier à la Praille face au LS (0-1). Sinon? Cinq victoires et trois nuls. Un total bien plus qu'honorable. Et Servette est invaincu face à Sion depuis 2021, soit quinze matches!

«Un derby, c'est de l'engagement, du rythme, des duels. On s'attend à tout ça ce samedi à Sion et surtout à un match assez ouvert entre deux équipes qui aiment jouer au sol et poser le ballon. On espère tous un beau match de football. On sait qu'il y aura de la rivalité en tribunes. Sur le terrain, ce qu'on peut influencer, elle doit être saine», a ajouté l'entraîneur du Servette FC, lequel a eu deux semaines pour préparer cette rencontre, tout comme le FC Sion bien sûr.

Un FC Sion à deux attaquants?

Contrairement aux Valaisans, les Genevois ont disputé un match de préparation durant la trêve, perdu face à Carouge (1-3, but de Mathis Lambourde). Jocelyn Gourvennec s'attend-il à affronter le FC Sion avec Winsley Boteli en pointe? Ou Rilind Nivokazi? «Ou peut-être les deux, non? On se prépare à tout», a-t-il répondu dans un sourire.

Ce match sera seulemen son deuxième à Tourbillon et le premier, gagné 2-0 grâce à un doublé de Samuel Mraz, reste un excellent souvenir.

Quentin Maceiras de retour à Tourbillon en grenat

Quentin Maceiras, lui, va revenir pour la première fois à Tourbillon avec le maillot du rival honni, le Servette FC (il l'avait déjà fait avec YB), ce qui pourrait lui valoir quelques commentaires acerbes venus des tribunes. Jocelyn Gourvennec prend-il généralement cette donnée en compte dans ses choix? Joue-t-elle un rôle important dans sa composition d'équipe, où le Valaisan est en balance avec Houboulang Mendes pour le poste d'arrière droit?

«Ma réponse va être un peu vague, mais il n'y a pas de règle. Chaque match a son contexte et celui-là en a un pour Quentin, bien sûr. Il y a la notion de derby, de retour chez lui, mais ce sont deux paramètres parmi d'autres. Il y a aussi la forme du moment, la concurrence au poste... Tout rentre en compte. On dit que les attaquants ont tendance à marquer contre leur ancienne équipe. En fait, je pense que ça dépend de chaque joueur», a-t-il répondu.

Quentin Maceiras ou Houboulang Mendes? Le Bissaoguinéen avait une longueur d'avance ces dernères semaines. Réponse ce soir à Tourbillon dans un derby qui s'annonce une fois de plus électrique.