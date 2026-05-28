Jérémy Guillemenot: «Ce sera une première pour moi»

A 28 ans, Jérémy Guillemenot va se retrouver pour la première fois sans club durant la préparation estivale, à moins qu'il ne trouve un nouvel employeur très rapidement. «Tout est ouvert», assure-t-il, désireux de faire le bon choix.

A 28 ans, Jérémy Guillemenot s'apprête à découvrir un sixième club après Servette, le FC Barcelone, Sabadell, le Rapid Vienne et Saint-Gall. Mais pour la première fois, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait à l'heure de partir en vacances. «C'est vrai, ce sera une première pour moi», s'étonne-t-il, dans une discussion avec Blick au sortir de sa dernière saison en grenat.

Comment va-t-il gérer cette période? «On verra bien... Je vais partir quelques jours en vacances, tourner la page du Servette FC, même si ce n'est pas simple émotionnellement», reconnaît-t-il. Après la victoire face à Lausanne lors de l'avant-dernière journée, il était apparu marqué et sincèrement touché par ce départ. Et quelques jours plus tard? «J'ai toujours un peu d'émotion. C'est normal, je pense. Je vais surtout réaliser dans les prochains jours, quand je ne vais pas revenir au stade», confie-t-il.

«Je ne vais pas sauter sur la première opportunité»

Après avoir profité des vacances et s'être reposé un peu, il sera temps pour son agent et lui d'étudier les offres qui arriveront inévitablement pour un joueur ayant marqué sept buts et délivré trois passes décisives en treize titularisations cette saison, ce qui est très loin d'être honteux. A-t-il déjà une idée, une envie? «Je suis ouvert à tout projet. Je suis à l'écoute de toute équipe qui voudra de moi, mais je ne vais pas sauter sur la première opportunité», assure-t-il. En Suisse? A l'étranger? «On verra. Tout est ouvert.»

Au lendemain de son tout dernier but en grenat, au Letzigrund face au FC Zurich, l'attaquant a partagé un dernier repas avec ses désormais ex-coéquipiers. L'occasion de se taper une dernière fois dans la main. Et si sa carrière le conduit à rester en Super League, jouer face au Servette FC risque de lui procurer une sensation étrange.

«Je suis content d'être parti sur un dernier but. Pour les fans qui se sont déplacés, pour ma famille qui m'a toujours soutenu, pour ceux qui étaient là dans les mauvais moments», a ajouté le buteur, d'une voix très calme, fidèle à sa personnalité.

Son entraîneur Jocelyn Gourvennec, s'il assume avoir participé au processus de décision visant à ne pas renouveler le contrat de son attaquant, lui a rendu hommage. «Il a été récompensé par un but lors de ce dernier match, c'est très bien. Il a eu une saison très difficile pendant quelques mois, puis il est vraiment revenu dans la partie. Il nous a beaucoup aidé. C'est un Genevois. Servette, c'est son club et il le restera pour toute sa vie.» Même s'il venait, pourquoi pas, à planter un but à Edvinas Gertmonas, le nouveau gardien du SFC la saison prochaine.