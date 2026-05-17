Servette termine fort en Super League, avec six victoires et deux nuls. Jocelyn Gourvennec a dit au revoir à ses joueurs ce dimanche, mais ne coupera pas son téléphone pendant les vacances. Les dossiers à régler sont nombreux, dont en priorité celui de Junior Kadile.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette s'est imposé tranquillement ce samedi à Zurich (2-0) grâce à des buts de Jérémy Guillemenot et de Junior Kadile. Les Grenat terminent leur championnat avec huit matches sans défaites (six victoires, deux nuls), mais n'ont juste pas réussi à dépasser Lucerne pour la septième place.

«Pour deux buts, c'est comme ça. Allez, on finit septièmes ex-aequo», sourit Jocelyn Gourvennec, tout en rappelant que «le classement n'est pas conforme à ce qu'on voulait au début». Mais quand même: le visage montré par Servette depuis le début du printemps est impressionnant. «Je suis très content de finir sur une victoire sans prendre de but. On n'a rien laissé espérer à Zurich. Et plus globalement, je suis fier de la manière dont l'équipe a évolué, a progressé et a continué à montrer un beau visage. On finit avec quatre victoires et un nul dans ce tour de relégation et le nul, c'est un match que l'on doit gagner à Lucerne. C'est une bonne base pour continuer à travailler pour être encore meilleurs demain et après-demain», relève le technicien français, qui retrouve une dernière fois son équipe ce dimanche matin pour un repas en commun.

Un dernier rendez-vous d'équipe avant les vacances

«On ne va pas s'entraîner, mais on va parler, se dire au revoir. On se retrouve avec tout l'effectif, y compris bien sûr ceux qui n'étaient pas du déplacement, les joueurs blessés et non retenus. J'aime bien clôturer les saisons de cette manière. Il y a toujours des choses à dire, c'est important pour moi de remercier tout le monde pour l'investissement», relève-t-il. Et de prendre congé des partants certains comme Jérémy Guillemenot et Gaël Ondoua.

Si Servette a é té aussi performant ce printemps, il le doit à sa progression collective, mais aussi aux performances d'un homme en particulier: Junior Kadile. Arrivé en prêt d'Almere City cet hiver, l'ailier français termine avec six buts et dix passes décisives en treize matches!

La priorité de l'été: conserver Junior Kadile

«Il nous a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme. Il est toujours très positif, toujours bien avec ses partenaires. De l'extérieur, vous voyez le joueur, vous connaissez moins l'homme. Mais l'homme, il est fabuleux, un vrai professionnel avec un état d'esprit top dans un groupe», souligne l'entraîneur grenat. «Il est très heureux à Genève. Je pense qu'il a aussi besoin d'avoir une bonne relation dans le club où il est, et aussi avec son coach, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ses expériences passées.» Prêté par Almere City à Servette, Junior Kadile sera-t-il grenat à la reprise? Réponse dans les jours ou semaines à venir.

Le technicien français insiste aussi sur la personnalité de son ailier, très demandeur au quotidien. «C'est un joueur qui a besoin d'échanges, de comprendre les choses. Il est très demandeur. Et quand on lui donne un conseil, il remercie toujours. Ça montre sa mentalité. J'espère qu'on va pouvoir construire avec lui, ça c'est sûr.»

«Un entraîneur ne coupe jamais vraiment»

Avant de penser à la saison prochaine, Jocelyn Gourvennec va maintenant tenter de souffler un peu. Même si, comme souvent chez les entraîneurs, la coupure restera relative. «Je vais couper des entraînements et de la préparation des séances, mais un entraîneur ne coupe jamais vraiment pendant les vacances», glisse-t-il avec un sourire. «Je vais passer plus de temps avec ma famille, ma femme et mes filles. Je suis très content de partir en vacances avec cette fin de saison positive.»

Et après quelques mois parfois agités, l'ancien coach du LOSC semble aussi pleinement épanoui dans son nouvel environnement. «Tout le monde est très content de la vie à Genève et de comment ça se passe à Servette. J'ai envie d'entretenir ça, de le cultiver, que ce soit encore mieux.»