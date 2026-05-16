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Gérer l'humain, tout un art
Jocelyn Gourvennec: «Vous ne pouvez pas trouver une data qui va quantifier ça»

Conscient que l'annonce de sa rétrogradation a pu toucher son gardien Jeremy Frick, Jocelyn Gourvennec a immédiatement cherché le dialogue avec lui. Le coach grenat explique pourquoi l'humain sera toujours au coeur de tout dans sa philosophie.
Publié: 10:27 heures
Jocelyn Gourvennec a cherché à rassurer Jeremy Frick avant le derby lémanique.
Photo: Martin Meienberger/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec a utilisé une expression très parlante et presque émouvante, juste après la victoire face à Lausanne dans le derby lémanique (2-0) mardi. En évoquant le cas de son gardien Jeremy Frick, lequel avait été averti la veille que Servette chercherait un nouveau numéro 1, le Breton a déclaré: «Je voulais l'apaiser.»

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Des mots inhabituels dans le monde cruel du football, et qui faisaient suite à l'évaluation sèche et sans appel de son directeur sportif John Williams. «On a fait une évaluation sportive du niveau de Jeremy et de là où on veut aller. Et on s'est dit qu'il fallait changer pour prendre quelqu'un de meilleur», avait déclaré le Britannique. Le changement de ton a donc été radical entre le lundi et le mardi, et il reflète une évidence: un entraîneur est plus proche de son équipe qu'un directeur sportif.

«Jeremy, c'est un père de famille, il a une carrière»

Il n'empêche, la réaction de Jocelyn Gourvennec a reflété une certaine humanité, ce dont il ne se cache pas. «On coache le joueur mais on coache l'homme aussi», a-t-il confié à Blick vendredi, à la veille du dernier match de la saison, samedi à Zurich (18h). «Quand je parle à Jérémy, c'est un père de famille, il est trentenaire, il a une carrière. Je parle à l'homme d'abord. Et je commence à connaître ce milieu: il ne faut jamais s'exprimer à chaud.»

Photo: Zamir Loshi/freshfocus

Gérer l'humain s'apprend et s'affine au fil des expériences, assure le technicien, qui y attache une grande importance. «Vous ne pouvez pas trouver une data qui va quantifier ça», sourit-il, en prenant l'exemple d'Ablie Jallow et de Giotto Morandi, deux joueurs qui se retrouvent régulièrement sur le banc ou en tribunes. «Je n'ai pas l'impression de leur manquer de respect, bien au contraire. Les joueurs qui sont moins sur le terrain, je continue à les conseiller, à leur parler. Quand on manage, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête d'un joueur.» Même quand il n'est pas content. «J'ai coutume de dire que des fois, j'ai un divan fictif dans mon bureau», sourit-il.

«Des fois il faut piquer, des fois il faut rassurer»

Jocelyn Gourvennec assume-t-il d'aimer ses joueurs? «Oui, complètement. Quand tu entraînes, tu es constamment entre aller chercher l'homme et aller chercher le joueur. Des fois, il faut piquer. Des fois, il faut rassurer. Et c'est plus facile quand tu les connais. Au début, ils te découvrent, ils ne savent pas comment tu fonctionnes et si ton discours repose sur quelque chose de concret. «Aujourd'hui, je les connais vraiment très bien maintenant et ils me connaissent très bien aussi.» Il explique avoir joué sous les ordres d'un entraîneur qui ne l'aimait pas et n'a pas voulu suivre cette voie.

Le message annexe est clair: laisser du temps à un entraîneur est un pré-requis du succès, ce qu'ont prouvé le FC Thoune et le FC Sion cette année, par exemple. «Quand on laisse un entraîneur travailler dans le temps, normalement, si on bosse correctement, ça prend forme», confirme le technicien breton, impatient de démarrer la saison prochaine et d'aller atteindre les grands objectifs fixés par sa direction.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
37
28
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
37
25
69
3
FC Lugano
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
FC Sion
37
23
62
5
FC Bâle
FC Bâle
37
1
56
6
Young Boys
Young Boys
37
11
54
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zurich
FC Zurich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
37
-28
30
6
FC Winterthour
FC Winterthour
37
-53
23
Barrages de relégation
Relégation
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